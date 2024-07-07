Украина дебютирует в новых видах спорта на Олимпиаде: о чем они и почему это революция для Игр

В этом году мы впервые увидим на Олимпиаде четыре вида спорта - брейкинг, спортивное скалолазание, серфинг и скейтбординг. Какие там правила? Как эксперименты стали настоящей страстью? Как уличные развлечения стали достойными крупнейшего спортивного форума? И в каких видах спорта будут соревноваться украинцы? Рассказывает OBOZ.UA.

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Брейкинг – первый танец на Олимпиаде

Брейкинг (или более привычный нам брейк-данс) еще никогда не был представлен как олимпийский вид спорта. Кроме ритуалов и открытий, танцев на Олимпиадах не найти. До этого года. Сам брейкинг родился в США 50 лет назад. От локальных танцев на вечеринках в нью-йоркских кварталах он прошел путь к мировой популярности и масштабным турнирам. Значительной частью будущих баттлов станут также диджеи.

Правила. 16 B-Boys и 16 B-Girls будут соревноваться соло. Задача - показать комбинацию элементов, среди которых "ветряные мельницы", базовые последовательности работы ног и "замирание". Те же диджеи будут задавать ритм, а спортсмены должны под них адаптироваться.

Атлеты рассчитывают на уникальность явления брейк-данса, и что он понравится зрителю так же сильно, как это было на юношеских соревнованиях. Об этом еще за 9 месяцев до ОИ говорила серебряный призер чемпионата Европы Анна Пономаренко (B-girl Stefani):

"Наш спорт однозначно заслуживает быть в программе Олимпиады. Брейк-данс – это не просто танцы в удовольствие. Это колоссальный труд. Элементы, выполняющие би-бои и би-герлз, ничем не легче гимнастики или акробатики. Я бы сказала, что у нас даже сложнее, потому что мы не выполняем заготовки. - Анна Пономаренко (B-girl Stefani), брейк-дансер.

Теперь Анна будет бороться за медали. Она забрала одну из трех лицензий для Украины. Также на соревнования отправляются Екатерина Павленко (B-girl Kate) и Олег Кузнецов (B-boy Kuzya). Соревновательные дни запланированы только два и оба будут медальными. Первыми будут соревноваться женщины, на следующий день – мужчины.

Скалолазание – вверх по первым медалям

У украинцев есть шанс получить первые медали и в этом виде спорта. От нас едут два атлета: Ярослав Ткач (соревнование на скорость) и Евгения Казбекова (болдеринг и трудность). Для них возводят специальную арену на скалодроме в Ле Бурже. Как такового его не существовало и скалодром стал одним из двух спортивных сооружений, построенных специально для Игр.

Спортивное скалолазание – это самый современный вид спорта. В 150 странах мира насчитывается более 25 миллионов скалолазов, но на игры приедут всего несколько десятков. Впервые спортивное скалолазание опробовали на Юношеских Играх 2018 года. Зрелищность и страсти были настолько убедительны, что в этом году этот вид спорта полноценно прибавили в олимпийскую программу.

Правила. В общей сложности будет три дисциплины. Болдеринг - спортсмены имеют наименьшее количество попыток и с ограничением по времени пройти серию коротких трасс небольшой стены. Скорость – лучшие атлеты преодолевают стену высотой 15 метров, с наклоном 5 градусов. Время чрезвычайно ограничено – всего 6 секунд у мужчин и 7 секунд у женщин. Трудность – очень изнурительная дисциплина. Надо через 6 минут залезть как можно выше, но трасса участникам неизвестна, поэтому 15 метров становятся вызовом для стратегического планирования и проверкой физической и психологической подготовки.

Скейтбординг – соревнования с городским вайбом

В еще двух видах спорта украинцев не будет, но они не менее увлекательны. На скейтбординг выделили 4 соревновательных дня, там две дисциплины - стрит и парк. Этот зрелищный вид спорта возник в США 70 лет назад как вид водных развлечений, когда на море не было волн. От простого времяпрепровождения скейтбординг развился до альтернативной культуры 1980-х и стал доступным каждому. Теперь это очень популярный вид спорта и в Украине, что указывает на постоянное увеличение официальных мест для скейтеров.

Кстати, брейкинг и скейтбординг будут проводить в одном месте – самый центр Парижа, Площадь Согласия. Оргкомитет соревнований хотел, чтобы городские виды спорта были представлены в своей привычной среде – в центре города, а не на стадионах. Именно поэтому главную площадь Франции превратили в настоящую открытую арену. Во время Игр-24 реализуют принцип взаимозаменяемости, поэтому там смогут провести еще два вида соревнований – баскетбол 3х3 и ВМХ-фристайл.

Правила. Атлеты должны выполнить всевозможные трюки. Судьи будут оценивать критерии скорости, сложности и вариативности движений. Соревнования типа "парк" пройдут в бетонной чаше с изогнутыми стенками. Обязательная программа – три 45-секундных заезда (лучший идет в зачет), во время которых нужно максимально взаимодействовать со всеми объектами трассы. "Стрит" - что-то о покорении городских улиц, где есть перила и лестницы. Здесь будут две попытки, во время которых смотрят на контроль борда и сложность пяти отдельных трюков.

Серфинг – 4 дня посреди Тихого океана

Единственный из новых видов спорта, который будут проводить не во Франции. Профессиональные олимпийские серферы (а таких будет десяток) соберутся на острове Таити. Он расположен посреди Тихого океана на территории Французской Полинезии, это 16 тысяч километров от Парижа! Это место выбрали не случайно - именно там можно поймать семиметровую волну по прозвищу "Чопс", одну из самых больших в мире.

Правила. Серферы выполняют на волне маневры и трюки – судьи будут оценивать разнообразие и сложность. Влияет также плавность движений и скорость на воде. На Олимпийских играх участники используют в качестве доски шортборды – они незаменимы для эффектных трюков и наиболее маневренны.

Олимпиада стартует 26 июля. Наши спортсмены начнут соревнования по новым видам спорта в августе. Спортивное скалолазание начинается 5-го числа и будет продолжаться вплоть до закрытия Игр. Брейкинг стартует самое позднее из всех соревнований, но пройдет очень быстро - 9 и 10 августа. Советуем вам посмотреть и серфинг - для него выделили целую неделю с 27-го июля. Скейтбординг разложили на две фазы: соревнования по стриту пройдут в конце июля, а в парковой локации – в начале августа.