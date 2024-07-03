Брейк-данс, футбол и более 20 видов спорта. Как Олимпиада-2024 может стать самой результативной для Украины

До Олимпиады-2024 в Париже остаются уже считанные недели. И команда Украины из более ста спортсменов активно к ней готовится. В этом году на олимпийскую сборную возлагают большие надежды во многих видах спорта. OBOZ.UA рассказывает, почему летом нам повезет и как мы в Париже можем превзойти собственный медальный рекорд.

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Летние Олимпиады – наша специализация

Летом Украина завоевала почти все свои медали Игр: 139 наград разного сорта. И это при том, что за всю историю выступлений на Олимпиадах наша страна имеет 148 медалей! Не все участия были крутыми, иногда мы едва брали десяток даже медалей, а в прошлом году завоевали только одно золото. Вот как менялись достижения украинской олимпийской сборной с 1996 года - именно тогда мы впервые поехали на Игры как самостоятельное государство:

Больше медалей мы брали в дисциплинах по борьбе - 18 наград. Столько же имеем легкую атлетику, но там меньше золота (4 против 2). Далее по количеству медалей следуют бокс (15), спортивная гимнастика (12), гребли на байдарках (10) и плавание (9).

Олимпийские чемпионы становились национальными героями

Первое же участие в Играх было самым успешным: 23 медали, больше золота и бронзы. 9 золотых медалей – имя молодой страны зажигали как только могли. Соревнования в Атланте показали стране ее спортивных героев. В гимнастике дважды золото взяла Лилия Подкопаева, в боксе выиграл Владимир Кличко, а в парусном спорте высшую награду получили Евгений Браславец и Игорь Матвиенко. Еще золото боролись за Инесса Кравец (легкая атлетика), Рустам Шарипов и Екатерина Серебрянская (оба гимнастика), Тимур Таймазов (тяжелая атлетика) и Вячеслав Олейник (греко-римская борьба).

Лучшей спортсменкой в истории Украины на Олимпиадах остается Яна Клочкова: у нее суммарно 5 медалей. Она удерживает единоличное лидерство и по количеству золота – 4 медали. Печально, что лучшая атлетка государства предала его и до сих пор не сказала ни слова о войне. Четыре медали разного рода за почти 30-летнюю историю выступлений имеют только Ольга Харлан, Инна Осипенко-Радомская и Елена Костевич, по 3 (не всегда золотая) выигрывали Лилия Подкопаева, Руслана Таран и Юрий Чебан.

Записали свое имя на аллею олимпийских звезд еще такие атлеты, как Александр Усик (бокс), Денис Силантьев (плавание), Юрий Чебан (каное), Олег Верняев (соревнование на параллельных брусьях), Жан Беленюк (греко-римская борьба), Элина Свитолина (теннис). Кстати, Ольга Харлан в этом году получила лицензию на ОИ на фехтование - она может возглавить украинский рейтинг медалистов.

На соревнования едем с обновленным комплектом олимпийской формы

Новая форма станет соединением национальных орнаментов и вышивки, изготовила ее польская компания. Закодированное слово "Победа" скрыто в деталях новой формы. Кроме того, изобразили колоски как символ жизни, изобилия и плодородия родной земли. Украинские спортсмены будут в такой экипировке во время всех официальных церемоний и мероприятий, в частности, на параде во время открытия и закрытия Олимпийских игр, а также на церемонии вручения медалей.

Украинские атлеты будут и в новых видах спорта

Брейк-данс без нас не пройдет! На брейкинг, как его еще называют, отобрались три представителя от Украины. По итогам квалификационной серии путевки завоевали Екатерина Павленко (B-girl Kate), Анна Пономаренко (B-girl Stefani) и Олег Кузнецов (B-boy Kuzya). Теперь в Париже они будут сражаться за олимпийские награды.

Получили мы лицензии и в скалолазании - два атлета будут соревноваться в этой новой дисциплине. Среди мужчин свою путевку для соревнований на скорость завоевал Ярослав Ткач. Он прошел сложный отбор и забрал одну из семи лицензий. В скалолазании за пьедестал будет бороться и 28-летняя Евгения Казбекова. Она также выдержала долгий отбор и удержалась среди лучших. На первую Олимпиаду спортсменка отправится бороться в двух дисциплинах - болдеринг и трудность.

На Играх-2024 дебютные соревнования пройдут сразу из четырех видов спорта. Кроме брейкинга и скалолазания, это еще скейтбординг и серфинг. На эти виды спорта Украина не разыгрывала лицензии; возможно, со временем мы сразимся за медали и здесь.

Самые большие надежды – на футбол, атлетику и борьбу

В Париже мы выровняем количество летних и зимних участий на ОИ – будет по восемь. Так почему не зафиксировать этот знаменательный момент рекордом медалей? Тем более, для этого есть команда из более сотни атлетов и 22 соревновательных вида спорта.

В Париж отправляется многократная чемпионка и обладатель нескольких рекордов в прыжках в высоту Ярослава Магучих. Свое место имеет четырехкратный призер Ольга Харлан, которая пробилась на все попытки россиян дисквалифицировать ее. На последнюю Олимпиаду также едет единственный "золотой" атлет прошлых Игр Жан Беленюк – надежда в борьбе. Футбол – отдельная история, ведь впервые за столько лет Украина получила лицензию для сборной! И после победы в товарищеском турнире перед ОИ многие считают нашу молодежь фаворитами на финал.

Международные спортивные ресурсы прогнозируют украинской олимпийской команде попадание в Топ-20 и от 10 до 15 медалей в общем зачете. Это гораздо меньше, чем на первых Олимпиадах, потому мы просто обязаны разрушать все предсказания аналитиков. Еще ожидают, что Украина сможет добиться успеха в плавании, дамбе, стрельбе и фехтовании.

Старт Олимпиады уже очень скоро

Церемония открытия Игр 33-й Олимпиады состоится 26 июля в Париже. Продолжаются соревнования до 11 августа. Более 10 тысяч спортсменов разыграют 329 медалей в 32 видах спорта. В этом году, как мы уже писали, к 28-м основным, добавили еще брейкинг, скалолазание, скейтбординг и серфинг. Некоторые соревнования начнутся раньше – за несколько дней до официального открытия.