'Зубы дракона' не остановили: легион 'Свобода России' показал новые кадры рейда в Белгородской области. Видео

Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ пытались защититься фортификационными сооружениями, в частности "зубами дракона". Однако легион "Свобода России" вмиг разрушил надежды оккупантов.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба легиона. После начала широкомасштабной войны в Украине россияне принялись укреплять и свои приграничные области.

В этом списке была и Белгородская область, где в последние дни разворачиваются активные боевые действия.

В панике россияне расставляли сотни железобетонных пирамид вдоль линии фронта и надеялись, что таким образом они остановят технику. Но российские добровольцы из легиона "Свобода России" разрушили их мечты. Они показали момент заезда в село Новая Таволжанка от первого лица. На кадрах видно, что "зубы дракона" не смогли остановить бойцов.

"Как видите, пресловутые "зубы дракона" успешно разошлись по карманам чиновников. Освободительные силы легиона "Свобода России" и РДК проехались с ветерком и заняли выгодные позиции для продолжения борьбы. Движемся дальше!" – отметили в легионе.

Напомним, 4 июня российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, заявили о заходе передовой штурмовой группы в пригород Шебекино. Они отметили, что продвигаются вперед с боями, однако, когда было снято опубликованное видео, неизвестно.

Ранее легион "Свобода России" показал новые видео боевых действий в Белгородской области. Российские добровольцы опубликовали кадры с обстрелами по центрам расположения живой силы и техники ВС РФ, а также обвинили российские войска в обстрелах из тяжелой артиллерии домов мирных жителей села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 июня Шебекино снова затянуло дымом. Местные власти заявили о новом обстреле города;

– 3 июня в сети появились новые кадры из Шебекино Белгородской области РФ, где шли бои. Там показан опустевший и разрушенный город.

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