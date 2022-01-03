Знают о вас все: как на самом деле крупные корпорации следят за пользователями

Приложениям в смартфоне не нужно вас подслушивать, чтобы показывать рекламу вещей, о которых вы только говорили или хотели бы приобрести. Оказалось, что всю необходимую информацию пользователь предоставляет компаниям сам, когда пользуется соцсетями и дисконтными картами.

Специалист по обеспечению конфиденциальности Роберт Джей Рив опроверг популярный миф о том, что крупные компании следят за нами, используя наши гаджеты.

Он привел яркий пример из своей жизни. Однажды Роберт неделю гостил у своей матери, и после этого стал получать рекламу ее бренда зубной пасты, которую он использовал всю неделю. По его словам, он не искал этот продукт в Google или что-нибудь подобное.

Видео дня

Может показаться, что приложения подслушивали его, но он объяснил, что на самом деле крупным компаниям даже не нужно делать этого, чтобы повторять этот трюк с рекламой.

"Ваши программы социальных сетей вас не слушают. Это теория заговора. Это было развенчано раз за разом. Но, честно говоря, им это и не нужно, потому что все остальное, что вы им даете бездумно, гораздо дешевле и гораздо мощнее", – подчеркнул специалист.

Он объяснил, что приложения собирают массу других данных с телефона: уникальный идентификатор устройства, местонахождение, личная информация и прочее. Агрегаторы готовы платить за ваши данные отовсюду. Каждое использование дисконтной карты – это набор данных о каждой вашей покупке. И эти данные можно продать.

Исходя из этого, ваши покупки в магазине могут сопоставлять с аккаунтом в соцсетях. Как пояснил эксперт, пользователь добровольно предоставил этим компаниям номер телефона и электронный адрес, приняв эти условия предоставления услуг и политику конфиденциальности.

Однако и здесь "чудеса" не заканчиваются. Если у вас постоянно включена функция GPS-расположения, то компании принимают во внимание и другие телефоны, часто находящиеся рядом с вами. По словам Роберта, они начинают реконструировать сеть людей, с которыми вы постоянно общаетесь.

"Рекламодатели могут перекрестно посылать мои интересы, историю просмотра и историю покупок тем, кто меня окружает. Он начинает показывать МНЕ разные объявления на основе людей ВОКРУГ меня", – подчеркнул специалист.

В этом случае и кроется объяснение, почему Роберт начал получать рекламу бренда пасты его матери. Рекламодатель понимает, что этот продукт может быть ему и не нужен, но компания знает с кем он контактирует, и может быть им понадобится этот продукт.

Как объяснил эксперт, именно такой алгоритм подсознательно заставляет человека начать разговор о той же зубной пасте или другом товаре. И для этого корпорациям даже не нужно вас подслушивать – это обычное сопоставление метаданных, которые вы сами им предоставили.

Как сообщал OBOZREVATEL, приверженцы конспирологических теорий по многим событиям мировой истории видят тайный сговор. Вроде бы все происходило по чьему-то продуманному плану. И довольно расплывчатые доказательства заставляют многих верить в истинность даже достаточно фантастических предположений.