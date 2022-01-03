Знают о вас все: как на самом деле крупные корпорации следят за пользователями

Зореслав Середа
Общество
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Знают о вас все: как на самом деле крупные корпорации следят за пользователями

Приложениям в смартфоне не нужно вас подслушивать, чтобы показывать рекламу вещей, о которых вы только говорили или хотели бы приобрести. Оказалось, что всю необходимую информацию пользователь предоставляет компаниям сам, когда пользуется соцсетями и дисконтными картами.

Специалист по обеспечению конфиденциальности Роберт Джей Рив опроверг популярный миф о том, что крупные компании следят за нами, используя наши гаджеты.

Он привел яркий пример из своей жизни. Однажды Роберт неделю гостил у своей матери, и после этого стал получать рекламу ее бренда зубной пасты, которую он использовал всю неделю. По его словам, он не искал этот продукт в Google или что-нибудь подобное.

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Эксперт объяснил ситуацию на примере из своей жизни.

Может показаться, что приложения подслушивали его, но он объяснил, что на самом деле крупным компаниям даже не нужно делать этого, чтобы повторять этот трюк с рекламой.

"Ваши программы социальных сетей вас не слушают. Это теория заговора. Это было развенчано раз за разом. Но, честно говоря, им это и не нужно, потому что все остальное, что вы им даете бездумно, гораздо дешевле и гораздо мощнее", – подчеркнул специалист.

Он объяснил, что приложения собирают массу других данных с телефона: уникальный идентификатор устройства, местонахождение, личная информация и прочее. Агрегаторы готовы платить за ваши данные отовсюду. Каждое использование дисконтной карты – это набор данных о каждой вашей покупке. И эти данные можно продать.

Исходя из этого, ваши покупки в магазине могут сопоставлять с аккаунтом в соцсетях. Как пояснил эксперт, пользователь добровольно предоставил этим компаниям номер телефона и электронный адрес, приняв эти условия предоставления услуг и политику конфиденциальности.

По словам специалиста, пользователи добровольно предоставляют компаниям множество личных данных.

Однако и здесь "чудеса" не заканчиваются. Если у вас постоянно включена функция GPS-расположения, то компании принимают во внимание и другие телефоны, часто находящиеся рядом с вами. По словам Роберта, они начинают реконструировать сеть людей, с которыми вы постоянно общаетесь.

"Рекламодатели могут перекрестно посылать мои интересы, историю просмотра и историю покупок тем, кто меня окружает. Он начинает показывать МНЕ разные объявления на основе людей ВОКРУГ меня", – подчеркнул специалист.

В этом случае и кроется объяснение, почему Роберт начал получать рекламу бренда пасты его матери. Рекламодатель понимает, что этот продукт может быть ему и не нужен, но компания знает с кем он контактирует, и может быть им понадобится этот продукт.

Агрегаторы используют не только ваши, но и данные ваших коллег, родственников и друзей.

Как объяснил эксперт, именно такой алгоритм подсознательно заставляет человека начать разговор о той же зубной пасте или другом товаре. И для этого корпорациям даже не нужно вас подслушивать – это обычное сопоставление метаданных, которые вы сами им предоставили.

Как сообщал OBOZREVATEL, приверженцы конспирологических теорий по многим событиям мировой истории видят тайный сговор. Вроде бы все происходило по чьему-то продуманному плану. И довольно расплывчатые доказательства заставляют многих верить в истинность даже достаточно фантастических предположений.

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