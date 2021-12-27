Химтрейлы, 5G, убийство Дианы и теракты 9/11: топ громких конспирологических теорий

Сторонники конспирологических теорий во многих событиях в мировой истории видят тайный заговор. Вроде бы все происходило по чьему-то продуманному плану. И довольно расплывчатые доказательства заставляют многих верить в истинность даже достаточно фантастических предположений.

О наиболее распространенных теориях заговора, которые до сих пор смущают воображение общества, рассказало издание Live Science.

Конспирологи имеют более сложное объяснение террористической атаки 11 сентября 2001 года. Официальные результаты расследования говорят, что это действительно был заговор, но Осамы бен Ладена и нескольких групп террористов-угонщиков, захвативших пассажирские самолеты. Однако подобное кажется слишком простым объяснением приверженцам теории заговора.

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Обычно распространяющие такие заявления ссылаются на какие-то инсайдерские данные тогдашнего президента США Джорджа Буша, вице-президента Дика Чейни и восокопоставленных политиков.

Довольно часто подобные теории основываются на антисемитизме – якобы эти атаки были организованы не Аль-Каидой, а это было спланированной операцией Израиля. Другие же пытаются выходить из каких-то логических соображений и апеллируют к тому, что реактивное топливо не может расплавить стальные балки, поэтому башни-близнецы были разрушены с помощью заложенной взрывчатки, а захват самолетов был лишь прикрытием.

Конечно же, позже эти утверждения были опровергнуты специалистами. Оказалось, что небоскреб действительно может упасть, если пожар распространится на несколько этажей.

Но большинство теорий рушатся, если просто применить логическое мышление. Например, если рейс 77 не захватывали и это не он врезался в Пентагон, то куда же делись все его пассажиры? Неужели правительство годами скрывает такое огромное количество людей?

Смерть принцессы Дианы 31 августа 1997 года стала шоком для миллионов людей. Многие просто не могли поверить, что подобное может быть стечением обстоятельств. Этот случай конспиралогической теории отличается тем, что среди его сторонников есть очень активно пропагандировавший миллиардер. Мохамед Аль-Файед, отец Доди Аль-Файеда, погибшего вместе с Дианой, заявил, что это действительно было спланированным убийством. Якобы авария – это тайная операция британских спецслужб, которую провели по поручению королевской семьи.

Он даже вел судебные тяжбы, но после тщательного расследования, все они были отклонены как безосновательные. Официальное расследование было окончательно завершено 7 апреля 2008 года, следователи установили, что причиной гибели Дианы и Аль-Файеда стала халатность пьяного шофера и преследование их авто папарацци.

У вас были моменты, когда вы смотрели фильм и вдруг почувствовали вкус фастфуда или включили телевизор и впоследствии вас охватило непреодолимое желание приобрести новую газонокосилку? Конспирологи считают такое явление следствием скрытой подсознательной рекламы, которую транслируют по телевидению.

Среди сторонников этой теории заговора Уилсон Брайан Ки (автор "Подсознательного обольщения") и Вэнс Паккард (автор "Скрытых убеждений"). Они утверждали, что подсознательная реклама не просто существует, но еще и очень негативно влияет на человека.

В свое время книги были настолько популярны и привели к такому общественному резонансу, что даже привели к нескольким слушаниям Федеральной комиссии по связи США.

Однако впоследствии было обнаружено, что ключевые исследования влияния подсознательной рекламы на человека были подделаны. Конечно же после этого книги были дискредитированы, как и заявления их авторов. Однако расследование убедило не всех конспирологов.

В 1980-х годах музыкальные группы Styx и Judas Priest обвинялись в использовании подсознательных сообщений. На Judas Priest даже подали в суд. Причиной стало то, что подросток якобы совершил самоубийство из-за влияния подсознательной рекламы, однако дело было закрыто.

Конечно же, существуют определенные формы психологической обработки, которые могут подтолкнуть человека к определенным действиям. Однако заставить человека что-то приобрести, показывая ему едва заметный кадр – это нечто скорее из области фантастики.

В 1969 году NASA удалось отправить людей на спутник Земли. Однако впоследствии возникла и быстро распространилась конспирологическая теория. Утверждалось, что американские астронавты никогда не были на Луне, а все кадры высадки – только фикция.

Заговор был описан в книге "Мы никогда не летали на Луну: американская афера на тридцать миллиардов долларов", а также в фильме 1978 года "Козерог первый". Несмотря на то, что эту теорию неоднократно опровергали, она и сейчас пользуется популярностью.

Главный аргумент, свидетельствующим против этой теории – это наличие лунных камней. Образцы породы были изучены учеными из разных уголков мира, которые подтвердили их внеземное происхождение. Это вызывает сразу несколько вопросов к конспирологам: как NASA получило лунную породу, если полет был фикцией, а также, почему ученые из разных стран поддерживают "мистификацию" США?

Трудно поверить, но приверженцы теории заговора верят в то, что Пол Маккартни давно умер. Эти заявления кажутся абсурдными, учитывая, что он все еще собирает целые стадионы фанатов на своих концертах. К тому же звезда регулярно дает интервью в СМИ и появляется на телеэкранах.

На чем же основаны заявления конспирологов? Утверждается, что на самом деле Маккартни скончался еще 9 ноября 1966 года. Якобы Пол поругался с другими участниками группы "Битлз", выбежал из студии и погиб во время автомобильной аварии. Чтобы скрыть это, группа якобы наняла двойника.

Не слишком понятно причина, но сторонники теории заговора также верят, что группа оставила намеки на это трагическое событие. Подсказки якобы спрятаны в словах песен и обложках альбомов, чтобы фанаты смогли понять, что что-то не так.

Например, на обложке альбома Abbey Road все четыре "битла" сфотографированы вместе, когда они переходят дорогу. Однако только Маккартни делает это босиком и не в ногу с другими. Якобы это один из ярких намеков, оставленных легендарной группой. Конечно же, эта теория не имеет никаких доказательств, но находятся и те, кто действительно в нее верит.

Одно из самых громких убийств в истории США, конечно, успело обрасти толстым слоем конспирологических теорий. Главным подозреваемым в преступлении был Ли Харви Освальд, но он был застрелен, поэтому истину установить вряд ли будет возможно. Однако до сих пор ведутся дискуссии: действовал ли он сам, или у него были сообщники, и был ли он вообще стрелком?

Заказчиками смерти Кеннеди называют правительство Кастро, другие говорят, что убийство наоборот должно спровоцировать агрессию против Кубы, заказчиками могла быть мафия, вице-президент или даже ЦРУ. Конечно же все факты были проверены следствием, так и не нашедшим доказательств заговора. Считается, что подозреваемый спланировал и выполнил убийство сам.

В 1947 году неподалеку от Розвелла, штат Нью-Мексико, потерпел крушение определенный объект. В первых комментариях от правительства сообщалось о какой-то тарелке. Однако потом уже утверждалось, что это упал метеорологический шар.

Однако существуют доказательства, что на самом деле это был сверхсекретный военный объект – Project Mogul. Именно эту разработку американских военных напоминают описания обломков, предоставленных первыми очевидцами. Совпадают как описания серебряного наружного покрытия, так и странная символика. Трудно поверить, но в то время никто не думал, что объект может иметь инопланетное происхождение.

Лишь через 30 лет после инцидента начали распространяться конспиративные теории об инопланетянах. Конечно же, правительство действительно пыталось скрыть катастрофу, но не НЛО, а сверхсекретного шпионского проекта времен Холодной войны с СССР.

"Протоколы заседаний Всемирного союза франкомасонов и сионских мудрецов" – это сборник сфальсифицированных текстов, якобы рассказывающих о тайном еврейском заговоре. Считается, что эта книга впервые появилась в России и была создана тайной полицией Российской империи.

В этой фальсификации рассказывалось о планах влиятельной группы евреев уничтожить существующую финансовую систему, христианскую мораль и планы на мировое господство. Целью этой фикции было сделать ответственными за экономические и социальные проблемы еврейское население. Несмотря на то, что эта книга еще во времена Петра II была признана фальшивкой и запрещена, ее позже цитировали даже известные личности.

В эту теорию заговора верили легендарный конструктор автомобилей Генри Форд и голливудский актер Мэл Гибсон. Форд даже лично профинансировал печать полмиллиона экземпляров этой книги. А в 30-х годах нацисты использовали эту фикцию для оправдания своей антисемитской политики.

Несмотря на все собранные доказательства о том, что эта книга является исторической фальшивкой, все еще множество людей продолжают читать "Протоколы сионских мудрецов" и верить во всемирный заговор. Несмотря на то, что книга полностью дискредитирована как обман и подделка, она все еще печатается и широко распространяется по всему миру.

Эту теорию заговора некоторые называют одной из крупнейших мистификаций в истории США. В течение 1980-х и 1990-х годов американцы были убеждены, что в стране действует подпольная сеть сатанистов, которые похищают, истязают и издеваются над детьми. Конечно, ничего подобного не существовало, но население настолько поверило в этот миф, что это сломало жизнь нескольким людям.

Эта теория заговора была раздута СМИ. В октябре 1988 года на канале NBC вышла программа под названием "Поклонение дьяволу: разоблачение подполья сатаны". Ведущий ссылался на "экспертов по сатанизму", обманчивую статистику, а также реальные преступления, которые имели довольно слабую связь с сатанизмом. Это была одна из популярнейших документалок на телевидении. "В этой стране больше миллиона сатанистов", –– сказал автор "расследования", добавив, что "скорее всего, (они) в вашем городе".

Панику усилило распространенное мнение о том, что воспоминания о насилии подавлялись. Якобы вспомнить пытки и унижения можно было только использовав гипноз или подобные методики. Массовая истерия привела к тому, что в 1983 году начался судебный процесс над владельцами дошкольного учреждения МакМартина.

Родители одного из дошкольников обвинили руководителей в сексуальном насилии над их сыном. Началось официальное расследование, полиция была вынуждена сообщить другим родителям, что возможно их дети также могли быть жертвами сексуального насилия.

Только через семь лет семью МакМартин, руководивших детским садом, оправдали, сняв все обвинения. Один из обвиняемых провел за решеткой 5 лет, пока ожидал решения суда и повторного рассмотрения дела. Но этот случай не был единичным и подобные обвинения выдвигались по всей территории США.

Частично в этом были виновны и следователи, использовавшие неправильные методики допроса детей. Это приводило к тому, что дети выдвигали шокирующие обвинения, чтобы поразить и угодить правоохранителям. В отчете ФБР о ритуальных преступлениях от 1992 года отмечается, что распространенные слухи о сатанистских группировках были безосновательными и не имели реальной основы.

Во время полета самолеты обычно оставляют за собой быстро рассеивающиеся длинные следы конденсированной воды. Однако некоторые считают, что этот шлейф за воздушным судном – не конденсат, а нечто совсем другое. Люди, распространяющие истории о химтрейлах, считают, что следы конденсата наполнены другими химическими веществами, специально распыляемыми правительством.

Причины называют разные: испытания биологического оружия, контроль населения, генная инженерия и попытки контроля погоды. В 2016 году даже были проведены исследования, чтобы узнать присутствуют ли в конденсате другие химические вещества. Конечно же, вредных или загрязняющих веществ ученые там не обнаружили. Однако это не убедило конспирологов.

В 2021 году химтрейлы вновь вошли в "моду": по мнению конспирологов с летающих самолетов распыляют коронавирус COVID-19.

Во время избирательной кампании в 2008 году в США возникло движение людей, считавших, что Барак Обама родился не в Гонолулу, Гавайи, а в Кении. Именно эта африканская страна родная для отца 44-го президента США. И это, как считают приверженцы этой теории заговора, означает, что Обама не является "урожденным гражданином США", а потому не мог быть президентом США.

От него требовали свидетельство о рождении, которое был подтверждало, что он родился в США. Трудно в это поверить, но этот вопрос действительно взбудоражил общественность и Обаме пришлось сделать это. Проблема была в том, что ему предстояло не просто показать копию свидетельства о рождении, а оригинальный документ из клиники.

Несмотря на то, что Обама документ все же предоставил, в США до сих пор остаются люди, которые верят в эту теорию заговора.

Во время пандемии коронавируса возникло множество конспирологических теорий, относящихся к COVID-19. До сих пор не утихают споры о происхождении вируса, а некоторые вообще не верят в смертельные случаи, вызванные этим заболеванием и обвиняют врачей во лжи.

Есть и сомневающиеся в существовании COVID-19 и считающие пандемию лишь мистификацией транснациональных медицинских корпораций, которые наживаются на страхах людей.

Однако возникают и совершенно безумные теории, объединяющие страхи перед новыми технологиями 5G и коронавирусом. Их поклонники утверждают, что электромагнитные частоты, которые излучаются вышками связи, уничтожают иммунную систему, что и делает людей уязвимыми к COVID-19.

Существует и другой вариант этой теории, вместе с вакциной вводится специальный отслеживающий чип, который подключается к сети 5G. Якобы это делается, чтобы миллиардер Билл Гейтс мог отслеживать каждый ваш шаг. Конечно же, такие заявления противоречат элементарной логике. Ученые не раз отмечали, что влияние сетей 5G мало чем отличается от систем 4G, применение которых почему-то не вызывало такого панического страха.

К тому же, современные чипы 5G слишком велики, чтобы пройти через иглы, которые используются при вакцинации. Возникает также другая проблема: у тех чипов, которые теоретически могли бы поместиться, не будет хватать энергии для работы, ведь еще не изобретены столь малые источники питания.

Жесткая сатира на коспиративные теории, которая сама переросла в конспиративную теорию. Трудно поверить, но в США действительно есть движение, считающее, что в Америке не осталось настоящих птиц, а правительство заменило их дронами, которые следят за населением.

Все началось с простой шутки во время протестов в городе Мемфис. Питер Макиндо в шутку написал на табличке "Птицы ненастоящие" и держал ее в руках. Когда несколько людей заинтересовалось этим тезисом, автор не остановился и начал развивать свое мнение.

Возможно, это так и осталось бы просто местной шуткой, но кто-то снял его речи и выложил в сеть. Ролик стал вирусным и впоследствии в разных городах начали появляться граффити "Птицы ненастоящие". И Макиндо снова пошел дальше и закупил несколько рекламных щитов, сделал с друзьями сайт и развил это движение.

Удивительно, но некоторые СМИ действительно описывали их как молодежь, которая верит в замену всех птиц работами. Хотя целью Макиндо было бороться с дезинформацией и показать, как легко люди могут поверить в теорию всемирного заговора, его шутка все же немного затянулась.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует теория, что жизнь впервые зародилась на Марсе, а уже потом микроорганизмы, находившиеся внутри метеоритов с Красной планеты, попали на Землю.