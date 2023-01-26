''Зима проявит характер'': синоптик предупредила о морозах до 12 градусов в Украине

Уже в ближайшую ночь зима проявит свой характер. В этой связи в Украине ожидаются морозы, которые будут достигать -12 градусов.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Днем в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах +1...4 градусов, а в Крыму +4...9 градусов.

Мороз прогнозируется ночью, когда температура опустит до -3...-8 градусов, а на востоке Украины до -6...-12 градусов.

На дорогах прогнозируется гололедица. При этом осадки в пятницу маловероятны, разве что на западе и севере Украины может выпасть небольшой снег.

В Киеве 27 января также возможен снежок. На дорогах гололедица.

В ближайшую ночь в столице температура воздуха удержится на уровне -3…-5 градусов, а днем в пятницу ожидается 0…+2 градуса.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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