'Жутко удалять его телефон': близкие рассказали о жертвах удара армии РФ по 'Новой почте' возле Харькова

21 октября страна-агрессор РФ унесла жизни работников "Новой почты" в поселке Коротичи близ Харькова. Люди работали в ночную смену и так и не завершили ее из-за попадания в помещение российской ракеты.

Трагедия всколыхнула всю Украину. Но тяжелее всего приходится близким погибших. Они рассказали о жертвах удара оккупационной армии. Об этом пишет BBC.

Один из погибших – 22-летний Алексей Ермола – студент Харьковского национального университета радиоэлектроники. Парень должен был стать разработчиком компьютерных игр.

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Сергей Шейко, преподаватель и куратор группы, где учился Алексей, сразу узнал своего студента на черно-белом коллаже погибших. Именно эта фотография прикреплена к номеру парня в его телефоне.

"Жутко удалять этот контакт… В этот момент как будто окончательно прощаешься с человеком", – сказал он.

Алексей был первым ребенком в семье, хорошо учился в школе, окончил гимназию №46 в Харькове. По ней прошлым летом тоже ударили российские военные преступники.

Вскоре Алексей начал делать дизайн для игр в телефоне. Так, после 9 класса пошел учиться в радиотехнический техникум, где и познакомился с будущим преподавателем.

"Преподаватель достаточно быстро видит заинтересованного студента или абитуриента. На днях я переслушал композиции, которые писал или перерабатывал Алексей – очень интересное видение музыки. Знаменитую и популярную в прошлом году песню Леди Гаги из сериала "Венздей" он переделал так, что вышел совсем другой, неожиданный взгляд на эту мелодию", – рассказал мужчина.

Затем Алексей поступил на магистратуру и решил самостоятельно оплачивать обучение. Для этого и пошел подрабатывать на "Новую почту". Несмотря на ночную работу, он каждое утро приходил на занятия и ничего не пропускал.

"Он был очень добрый, мягкий и отзывчивый. У него день рождения 5 декабря и мы всегда собирались всей семьей и друзьями поздравить его. Я не могу поверить, что его уже нет, это трудно осознать", – рассказала о племяннике Ася Крикливец.

Среди погибших работников "Новой почты" 30-летний Дмитрий Герасичкин. У него остался маленький сын Роман, которому всего три недели от рождения.

Дмитрий был единственным сыном у родителей.

"У него было много друзей, он умел найти общий язык со всеми. Был простым человеком, любил жизнь, всегда на позитиве. Никогда в жизни даже мухи не обидел. Был очень честным и справедливым", – рассказал брат Евгений.

Еще один погибший во время атаки – 22-летний Александр Бижанов. Он студент Харьковского авиационного института, где изучал информационно-измерительные технологии. Был единственным сыном у матери.

"И для мамы он был единственной звездочкой, ради которой она жила. Он тоже поддерживал ее во всем. Если возникали трудности, говорил – не переживай, мы все одолеем, мы переживем, это всегда помогало им выстоять", – рассказала тетя парня Валентина Васильевна. .

В Харьков Александр переехал после поступления на учебу. Впоследствии нашел подработку на "Новой почте". Когда началась война, из-за обстрелов уволился с работы и приехал домой – в Губаровку.

Потом поступил на магистратуру в Харьков, потому и вернулся на работу в терминал "Новой почты".

"Прибежал сюда ко мне, немножко пообщался с сестрой (двоюродной – Ред.), уже вечерело и он как-то так, как обычно, сказал – ну ладно, я ушел. А в субботу вечером мы прочитали объявление об ударе по почте – и хотя там еще не было указано, какое отделение – нам сразу ойкнулось. Мы давай звонить, а там звонок идет, а трубку не поднимают, мы не спали до утра…" – рассказала Валентина Васильевна.

"Он был прекрасным человеком, готовым всегда прийти на помощь каждому, кто в этом нуждался", – вспоминают о парне в университете.

Кроме этих мужчин, погибли еще трое работников – Александр Темников, Владислав Панков и Артем Акопов. Самому старшему был 31 год, а самому младшему – 21.

Кроме того, еще 15 человек в больнице с ранениями. В компании говорят, что 8 – тяжелые, из них 6 – лежат в реанимации.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео с моментом ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате теракта на месте происшествия поднялся огромный столб огня.

Ранее сообщалось, что вечером 21 октября страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла удары по Харьковщине баллистическими ракетами, в областном центре слышали взрывы. Враг ударил по терминалу Новой почты в поселке Коротич.

Как писал OBOZ.UA, российские пропагандисты цинично оправдали очередной теракт армии РФ. В этот раз россияне нашли причины, почему оккупанты решили ударить ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В стране-агрессоре выдали, что на терминале ЧП якобы размещали боеприпасы.