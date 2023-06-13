Журналист не ошибся: аудиторская служба подтвердила закупку яиц для ВСУ по 17 грн за штуку

Государственная аудиторская служба официально подтвердила, что у Минобороны закупали куриные яйца по 17 грн за штуку. Тогда ущерб для государства мог составить 4 млрд грн.

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Об этом сообщила глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева в интервью "Главкому". Она обїяснила, что покупка продукции "по каталогу" во многом упрощает процесс.

"Да, покупали по 17 грн за штуку. Десяток – 170 грн. Формирование заказов по каталогу в чем-то упрощает процессы закупки продуктов питания военным, но позволяет манипулировать ценами, плюс логистика, погрузка, разгрузка", – сказала Басалаева.

По словам официального представителя, аудит Министерства обороны был сложным исследованием, в ходе которого было обнаружено значительное количество нарушений. Однако подробности проверки не были раскрыты, так как представитель ссылается на тайну следствия.

"Мы знаем, что есть много уголовных производств по результатам проверки. Относительно всех производств – тайна следствия. Скажу лишь, что фиксировали бешеную дебиторскую задолженность – 100% авансирование договоров и невыполнение их в срок контрагентами. Контрагенты – нерезиденты, в некоторых случаях злоупотребляли", – отметила глава Госаудитслужбы.

По оценкам Центра противодействия коррупции, ущерб для государства на одном контракте может достигать 4 миллиарда гривен.

Кроме того, Государственная служба аудита фиксировала случаи присутствия низкокачественного имущества, таких как простреливаемые бронежилеты и каски, которые не соответствуют заявленному классу защиты.

"Соответственно, Минобороны отказывается принимать такой товар. И он лежит на складах, просто себе лежит. Вернуть уже некому. А деньги на 100% уплачены", – подытожила Басалаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты ZN обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в Черкасской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. Общая сумма контракта превышает 13 миллиардов гривен, а цены на продукты в нем (как то десяток яиц за 170 грн вместо 70 или картофель по 22 грн вместо 8 грн за килограмм) – вдвое или втрое превышают рыночные.

Должностные лица компании-поставщика, установили журналисты, связаны в прошлом с предприятиями Минобороны, а директор Департамента госзакупок Минобороны, который подписывал контракт, Богдан Хмельницкий, несколько месяцев назад фигурировал в уголовном производстве. Летом у него проводились обыски по делу о хищении на поставке амуниции для военных.

После этого компания "Актив компани" опровергла обвинения в завышении цен. А также назвала опубликованную в СМИ информацию об этом манипулятивной и направленной на дискредитацию и самой компании, и Минобороны.

В Минобороны же заявили, что сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение". А также сообщили, что обратятся в СБУ с требованием провести расследование и наказать тех, кто "распространяет заведомо ложные сведения, наносящие вред интересам обороны в особый период".

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