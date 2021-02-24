В Украине начал действовать адаптивный карантин: где самые строгие запреты

С 00:00 среды, 24 февраля, Украина вернулась к адаптивному карантину. Он предусматривает установление на всей территории "желтой" зоны эпидемической опасности и введение ряда ограничений для граждан и субъектов хозяйствования.

Конечной даты их действия нет, зато известно, что также до 30 апреля 2021 года правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в стране. OBOZREVATEL напоминает запреты, которые установлены в регионах, в том числе и тех, что попали в самую плохую COVID-зону – на Прикарпатье и Буковине.

В пояснительной записке к постановлению Кабинета министров, которое с изменениями и дополнениями было опубликовано на сайте правительства 18 февраля, говорится, что карантин в стране продолжают с делением на четыре зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную ". Они устанавливаются в зависимости от ежедневной оценки таких признаков:

заболеваемость гриппом и ОРВИ;

заполненность койко-мест в больницах для больных коронавирусом;

динамика госпитализации;

показатели, характеризующие тестирование лиц с подозрением на COVID-19.

В общем на территории страны будет действовать "желтая" зона. Если в том или ином регионе уровень эпидемиологической опасности поднимется до "оранжевого" или "красного", то местные власти должны принять дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции.

нельзя находится в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых масок;

находиться на улице без документов, подтверждающих личность;

самостоятельно покидать места самоизоляции и обсервации;

пересекать границы иностранцам или лицам без гражданства без наличия полиса страхования;

проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и прочие) мероприятия (в том числе с размещением стоя) при участии более одного человека на 4 кв. м (если мероприятие проходит на открытом воздухе) или заполнении более чем на 50% (если проходит в закрытом помещении);

при этом разрешается проведение профессиональных спортивных матчей игровых команд со зрителями (заполненность не более 50%);

запрещено посещать кинотеатры и прочие заведения культуры с заполненностью залов более чем 50% (размещение осуществляется в шахматном порядке);

перевозить пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидения

запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность ресторанов и кафе по организации праздничных мероприятий и банкетов;

работа общепитов с 24 до 7 утра;

размещение посетителей в ресторанах и кафе должно осуществляться не более чем 4 человека за одним столом и на расстоянии не менее 2 метров между столами;

запрещена работа хостелов;

нельзя посещать учреждения образования, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учеников;

проводить массовые мероприятия в школах и университетах в присутствии зрителей;

проводить плановые госпитализации, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня, проведения других неотложных и срочных госпитализаций;

запрещена деятельность спортивных и фитнесс-клубов, которые не обеспечивают размещения посетителей в количестве один человек на 10 кв. м;

запрещено посещение посторонними заведений соцзащиты.

Он состоится по тому же признаку, что и переход в "красную" в случае превышения эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Если же в регионе вводится "красный" уровень угрозы, то начинают действовать ограничения, которые вводили в Украине с 8 по 25 января во время зимнего карантина выходного дня.

"Красную" зону будут вводить, если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд:

загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%;

менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 тысяч населения;

Такая зона устанавливается течение 48 часов после наступления оснований для ее введения. Накануне "красными" стали Ивано-Франковская и Черновицкая области. Отметим, что на Прикарпатье 21 февраля уже установили 16 блокпостов, некоторые из них работают круглосуточно. Список дорог можно посмотреть здесь.

В "красной" зоне запрещены:

прием посетителей заведениями общепита;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа заведений культуры;

проведение массовых мероприятий;

проведение спортивных матчей со зрителями (проводятся без зрителей);

посещение образовательных учреждений.

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