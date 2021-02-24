В Украине начал действовать адаптивный карантин: где самые строгие запреты

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Адаптивный карантин

С 00:00 среды, 24 февраля, Украина вернулась к адаптивному карантину. Он предусматривает установление на всей территории "желтой" зоны эпидемической опасности и введение ряда ограничений для граждан и субъектов хозяйствования.

Конечной даты их действия нет, зато известно, что также до 30 апреля 2021 года правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в стране. OBOZREVATEL напоминает запреты, которые установлены в регионах, в том числе и тех, что попали в самую плохую COVID-зону – на Прикарпатье и Буковине.

Что значит адаптивный карантин

В пояснительной записке к постановлению Кабинета министров, которое с изменениями и дополнениями было опубликовано на сайте правительства 18 февраля, говорится, что карантин в стране продолжают с делением на четыре зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную ". Они устанавливаются в зависимости от ежедневной оценки таких признаков:

  • заболеваемость гриппом и ОРВИ;

  • заполненность койко-мест в больницах для больных коронавирусом;

  • динамика госпитализации;

  • показатели, характеризующие тестирование лиц с подозрением на COVID-19.

В общем на территории страны будет действовать "желтая" зона. Если в том или ином регионе уровень эпидемиологической опасности поднимется до "оранжевого" или "красного", то местные власти должны принять дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции.

Прикарпатье попало в "красную" зону: там установили блокпосты и развернули мобильный госпиталь
Запреты в "желтой" зоне:

  • нельзя находится в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых масок;

  • находиться на улице без документов, подтверждающих личность;

  • самостоятельно покидать места самоизоляции и обсервации;

  • пересекать границы иностранцам или лицам без гражданства без наличия полиса страхования;

  • проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и прочие) мероприятия (в том числе с размещением стоя) при участии более одного человека на 4 кв. м (если мероприятие проходит на открытом воздухе) или заполнении более чем на 50% (если проходит в закрытом помещении);

  • при этом разрешается проведение профессиональных спортивных матчей игровых команд со зрителями (заполненность не более 50%);

  • запрещено посещать кинотеатры и прочие заведения культуры с заполненностью залов более чем 50% (размещение осуществляется в шахматном порядке);

  • перевозить пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидения

  • запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность ресторанов и кафе по организации праздничных мероприятий и банкетов;

  • работа общепитов с 24 до 7 утра;

  • размещение посетителей в ресторанах и кафе должно осуществляться не более чем 4 человека за одним столом и на расстоянии не менее 2 метров между столами;

  • запрещена работа хостелов;

  • нельзя посещать учреждения образования, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учеников;

  • проводить массовые мероприятия в школах и университетах в присутствии зрителей;

  • проводить плановые госпитализации, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня, проведения других неотложных и срочных госпитализаций;

  • запрещена деятельность спортивных и фитнесс-клубов, которые не обеспечивают размещения посетителей в количестве один человек на 10 кв. м;

  • запрещено посещение посторонними заведений соцзащиты.

В Украине начал действовать адаптивный карантин: где самые строгие запреты
Переход с "желтой" в "оранжевую" зону

Он состоится по тому же признаку, что и переход в "красную" в случае превышения эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Если же в регионе вводится "красный" уровень угрозы, то начинают действовать ограничения, которые вводили в Украине с 8 по 25 января во время зимнего карантина выходного дня.

"Красную" зону будут вводить, если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд:

  • загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

  • более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

  • рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

  • коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%;

  • менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 тысяч населения;

Переход в "красную" зону

Такая зона устанавливается течение 48 часов после наступления оснований для ее введения. Накануне "красными" стали Ивано-Франковская и Черновицкая области. Отметим, что на Прикарпатье 21 февраля уже установили 16 блокпостов, некоторые из них работают круглосуточно. Список дорог можно посмотреть здесь.

В "красной" зоне запрещены:

  • прием посетителей заведениями общепита;

  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

  • работа непродовольственных магазинов и рынков;

  • работа заведений культуры;

  • проведение массовых мероприятий;

  • проведение спортивных матчей со зрителями (проводятся без зрителей);

  • посещение образовательных учреждений.

Признаки для определения региона с широким распространением COVID-19

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