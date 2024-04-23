Жителям Сумщины издали продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

Сумщина ежедневно подвергается враждебным обстрелам – находиться в некоторых населенных пунктах особенно опасно, но люди продолжают здесь жить. Несмотря на риски, Фонд Рината Ахметова передал в регион более 4 тысяч продуктовых наборов. Помощь уже получают жители приграничья, в частности, Шосткинского, Сумского и Конотопского районов, а также эвакуированы в центрах компактного проживания для переселенцев.

В этом году это уже не первый гуманитарный груз от Фонда для жителей Сумщины: раньше наборы с пищевыми продуктами передали жителям Ворожбянского общества.

В состав продуктовых наборов входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить помощь? За консультацией по условиям помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.