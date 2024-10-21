Жители прифронтовой Дружковки получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова
От Дружковки до линии фронта не более 25 км, но, несмотря на постоянную опасность, здесь живут люди. Для жителей города Фонд Рината Ахметова направил 2 тысяч продуктовых наборов. Выдачи производятся с учетом требований безопасности.
В каждом наборе – продукты питания первой потребности: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
С начала полномасштабной войны Фонд направил более 380 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.