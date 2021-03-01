Жители двух областей Украины вышли на протесты из-за усиления карантина. Фото и видео

В понедельник, 1 марта, жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей пикетировали здания ОГА и мэрии с требованием отменить ограничения "красной" зоны.

В Черновцах под стены облгосадминистрации пришли местные предприниматели. Они обратились к властям с просьбой компенсировать убытки, которые принесет новый карантин, пишет "АСС".

"Предприниматели призывают вынести на рассмотрение сессии Черновицкого областного совета вопрос обращения к правительству с требованием компенсировать предпринимателям убытки, причиненные введением карантина с 1 марта 2021 или осуществить данные выплаты предпринимателям 1-3 группы единого налога и общего налогообложения", – сказано в обращении.

В Ивано-Франковске бизнесмены собрались под зданием городского совета и перекрывали улицу Грушевского. Работники местных рынков требовали отменить "красный" карантин и разрешить им работать, сообщает местное издание "Галка".

"Нам надо кормить свои семьи, дайте нам работать. Наши налоги – это доход в бюджет!" – сказала одна из протестующих.

Ранее в Ивано-Франковской области люди уже выходили на акцию протеста из-за жесткого карантина в регионе. 27 февраля десятки людей перекрыли дорогу Н-10 Стрый-Мамалыга, требуя снять ограничения.

Напомним, в Ивано-Франковской области 21 февраля установили 16 блокпостов. Такое решение было принято из-за вспышки коронавируса. Позднее регион отнесли к "красной" зоне.

В Черновицкой области и Черновцах до 10 марта ввели ограничения, характерные для "красной" зоны карантина. Позже статус региона подтвердили в Кабмине.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 3 марта в Житомирской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 и введены соответствующие карантинные ограничения.