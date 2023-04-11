Жену Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск. Фото

Жену лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск. Она скрывается от органов досудебного расследования.

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Об этом сообщили на сайте МВД Украины. Как известно, речь идет о расследовании по делу о финансировании Росгвардии и МВД РФ.

В розыск Марченко объявила СБУ в Ивано-Франковской области. Датой исчезновения указано 24 марта 2023, а место исчезновения – Соломенский район Киева.

Известна также статья, по которой обвиняют Марченко – ст. 110-2 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ранее суд арестовал скрытые активы Оксаны Марченко, которую подозревают в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость этих активов составляет более 440 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Жена подозреваемого в государственной измене и пособничестве терроризму Виктора Медведчука Оксана Марченко через свои компании финансировала антиукраинскую деятельность.

– Также она перечислила не менее 50 млн гривен МВД РФ и Росгвардии – военному формированию РФ, которое непосредственно подчиняется Владимиру Путину.

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