У жены Медведчука Марченко арестовали активов почти на 500 млн грн: раскрыты детали

Суд арестовал "скрытые" активы супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость этих активов составляет более 440 млн грн.

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Об этом сообщили в СБУ. Там отметили: решение касается 6,8% акций ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.

"Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов. Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", – говорится в сообщении.

Ранее следователи СБУ сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. "Идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", рассказали в Службе.

Не первый арест

В конце февраля суд арестовал имущество Марченко на более 5,6 млрд грн. В частности, арест был наложен на пакеты по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми, как сообщили в СБУ, она владеет через пять офшорных компаний. Также были арестованы:

2 земельных участка;

4 жилых дома в Киеве и Крыму;

10 автомобилей.

"Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них – киевские компании Терра-Инвест, Укркапитал и Спорт-Тур, которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули: именно эти компании основали фирму по законам России, через которую "Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВС России в оккупированном Крыму". А также платила "налоги" в российский бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе правоохранители арестовали имущество Марченко во Львовской области. В настоящее время идет процедура передачи земли в управление государства.