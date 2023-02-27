Как Марченко финансировала Росгвардию Путина и вторжение в Украину: раскрыты схемы жены Медведчука

Жена подозреваемого в государственной измене и пособничестве терроризма Виктора Медведчука Оксана Марченко через свои компании финансировала антиукраинскую деятельность. Также она перечислила не менее 50 млн гривен МВД РФ и Росгвардии – военноиу формированию РФ, которое напрямую подчиняется Владимиру Путину.

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Об этом говорится в расследовании проекта Trap Aggressor. "С 2014 года компании Оксаны Марченко перечисляли средства на счета Росгвардии и МВД России, а также служили теневой площадкой для финансовых поступлений из России для организации подрывной деятельности в Украине", – отмечается в результатах расследования.

По данным аналитиков, именно эти данные легли в основу уголовных дел против Марченко. Речь идет о компании "Укркапитал", в собственности которой находится 58 объектов недвижимости, и в том числе комплексы отдыха "Бескид" и "Медвежья Диброва". Ранее фирмой владел сам Медведчук, но позже она перешла в собственность Марченко. Директор компании уже находится за решеткой.

"Пока ее муж сидел в украинском парламенте, Марченко регулярно получала средства из России, чтобы сделать полномасштабное наступление россиян как можно более комфортным", – говорится в расследовании. Так, средства с помощью схем поступали именно на счета баз отдыха "Укркапитала", по данным реестра досудебных расследований.

К примеру, в 2021 году "Укркапитал" от имени фиктивного директора оформил говоры аренды гостиничных комплексов "Бескид" и "Медвежья Диброва", стоимостью около 10 млн грн в год. Арендатором стала поставная компания "Кетинео-Менеджмент", зарегистрированная в Киеве.

Бенефициаром этой компании через кипрский офшор стал гражданин РФ и Кипра Евгений Чолак. Фактически компания исполняла указания российской компании "Кетинео-Финанс". "Средства якобы за аренду базы "Бескид" выделяла Российская Федерация на финансирование подрывной деятельности на территории Украины", – говорится в расследовании.

Аналогичная схема использовалась компанией Марченко "Спорт-Тур" и базой отдыха "Медвежья диброва". В целом в этом уголовном производстве суд арестовал арестовал активы Марченко на 5,6 млрд грн. При этом арестовали оба рекреационных комплекса, но до АРМА почему-то дошел только "Бескид".

В другой схеме жена олигарха использовала крымскую недвижимость. По данным следователей СБУ, которые открыли уголовное производство, Марченко регулярно переводила на счета Росгвардии и МВД РФ миллионные суммы – якобы за охрану крымского имения. За все время после 2014 года. она совершила платежи более чем на 50 млн грн.

"Для реализации этой схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество со статутным капиталом более 1 млрд российских рублей. Крымская фирма подписала охранные соглашения со структурами Росгвардии и российского МВД. После начала полномасштабного вторжения эти договоры не были расторгнуты и Марченко продолжила финансировать российский бюджет", – рассказала Мария Рымар, спикер СБУ в Ивано-Франковской области.

В этом производстве Марченко сообщили о подозрение. Следствие уверяет, что деньги жены Медведчука напрямую финансировали подготовку полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Марченко теперь под сакнциями и, по нашим данным, сидит в оккупированном Крыму. Сам же Медведчук – в Москве и все чаще стал появляться на росТВ", – отметили расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчука задержали в апреле после того, как он скрылся из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения России 24 февраля. После этого Медведчук был передан России в рамках обмена пленными, в ходе которого был освобожден ряд защитников Мариуполя.

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