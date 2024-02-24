Жена Степана Хмары назвала дату и место прощания с диссидентом и борцом за независимость Украины

Прощание с Героем Украины Степаном Хмарой, который ушел в мир иной на 87-м году жизни, состоится в воскресенье, 25 февраля, в Киеве. Украинцы смогут провести борца за независимость нашего государства в последний путь на Майдане Незалежности (Консерватория, ул. Архитектора Городецкого 1-3/11).

Об этом в Facebook сообщила супруга диссидента Роксолана Хмара. "Дорогие украинцы, друзья, соратники! Прощание с моим мужем, Героем Украины, политзаключенным, депутатом трех созывов ВРУ, Степаном Хмарой, состоится в воскресенье, 25 февраля, на Майдане Незалежности", – написала она.

Прощание с политиком начнется в 10:00 и продлится до 12:30.

Затем Степана Хмару отпоют на Аскольдовой могиле, после чего состоится похорон на Байковом кладбище.

Роксолана Хмара отметила, что безопасность во время прощания будет обеспечена. Кроме того, Майдан – это место, наиболее обеспеченное ПВО, добавила она.

"Проведем в последний путь достойного, несгибаемого Человека, который больше всего в своей жизни любил Украину и всю жизнь посвятил борьбе за ее Волю", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара скончался в больнице на 87-м году жизни. Незадолго до этого он попал в реанимацию. У героя была агрессивная онкология.

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