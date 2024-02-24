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Жена Степана Хмары назвала дату и место прощания с диссидентом и борцом за независимость Украины

София Закревская
Общество
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Жена Степана Хмары назвала дату и место прощания с диссидентом и борцом за независимость Украины

Прощание с Героем Украины Степаном Хмарой, который ушел в мир иной на 87-м году жизни, состоится в воскресенье, 25 февраля, в Киеве. Украинцы смогут провести борца за независимость нашего государства в последний путь на Майдане Незалежности (Консерватория, ул. Архитектора Городецкого 1-3/11).

Об этом в Facebook сообщила супруга диссидента Роксолана Хмара. "Дорогие украинцы, друзья, соратники! Прощание с моим мужем, Героем Украины, политзаключенным, депутатом трех созывов ВРУ, Степаном Хмарой, состоится в воскресенье, 25 февраля, на Майдане Незалежности", – написала она.

Прощание с политиком начнется в 10:00 и продлится до 12:30.

Жена Степана Хмары назвала дату и место прощания с диссидентом и борцом за независимость Украины

Затем Степана Хмару отпоют на Аскольдовой могиле, после чего состоится похорон на Байковом кладбище.

Роксолана Хмара отметила, что безопасность во время прощания будет обеспечена. Кроме того, Майдан – это место, наиболее обеспеченное ПВО, добавила она.

"Проведем в последний путь достойного, несгибаемого Человека, который больше всего в своей жизни любил Украину и всю жизнь посвятил борьбе за ее Волю", – сказано в сообщении.

Жена Степана Хмары назвала дату и место прощания с диссидентом и борцом за независимость Украины

Как сообщал OBOZ.UA, украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара скончался в больнице на 87-м году жизни. Незадолго до этого он попал в реанимацию. У героя была агрессивная онкология.

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