Жара в августе резко пойдет на спад, но осенью будет два "бабьих лета": прогноз синоптика

К концу лета погода в Украине еще отметится несколькими непродолжительными периодами жары днем, однако в целом в августе температура воздуха снизится. Регионы периодически продолжат накрывать дожди.

Осень же в стране обещает быть теплой и с осадками в первые два месяца, несколькими бабьими летами и морозным ноябрем. Таким прогнозом с OBOZREVATEL ранее поделился народный синоптик Леонид Горбань.

Если сейчас столбики термометров в стране держатся на +29... +31, отметил специалист, то уже с 12 августа они начнут постепенно опускаться каждый день. И уже 24 числа максимально установятся на уровне +22... +24.

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После синоптик прогнозирует периодическое скачкообразное снижение температуры воздуха еще на 4 градуса. Так, к концу августа она составит до +22.

Горбань подчеркнул, что украинцев в течение последнего месяца лета ожидают семь дождевых суток. Однако осадки будут незначительными.

Теплее, традиционно, будет на юге Украины. Там до 15 августа продержится жара в +31... +34. До 25-го числа температура воздуха опустится уже до +26, а к концу месяца установится на уровне +20.

Небольшие дожди в южных регионах ожидаются в период первой декады месяца, а также несколько дней в конце августа.

По словам Горбаня, в первые 10 дней сентября погода будет летней, а дальше похолодает и пройдут дожди.

Начиная с третьей декады месяца он спрогнозировал несколько дней бабьего лета. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но одновременно сухой октябрь – бабьего лета следует ожидать в середине месяца.

В дальнейшем в страну придут дожди и ударят ночные морозы. Прохладно будет и в ноябре, тогда тоже вероятны осадки и даже ранний снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду на зиму в Украине. По его словам, в декабре она принесет дожди, а в феврале – сильные морозы.