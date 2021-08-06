Два "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет осень в Украине

После очень жаркого лета в Украине наступит теплая осень. Однако ноябрь уже будет больше напоминать зиму.

Об этом рассказал в интервью "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, в первые 10 дней сентября будет еще летняя погода, а со второй декады месяца начнутся дожди и похолодание.

В начале третьей декады сентября возможны 2-3 дня бабьего лета, отметил синоптик.

В октябре погода снова порадует. Месяц будет хоть и холодный, но сухой. В середине октября придет второе бабье лето.

А под конец месяца, по прогнозу Горбаня, ожидаются сильные дожди и ночные морозы. Холода продолжатся и в ноябре, также пройдут дожди и выпадет ранний снег.

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Как сообщал OBOZREVATEL, первая неделя сентября начнется с настоящей летней погоды. Днем воздух будет прогреваться до +31…+33 градуса, ночью до +21…+23 градусов. 6 и 8 сентября возможны небольшие дожди.

Затем температура будет понемногу понижаться. К 13 сентября Горбань прогнозирует днем не больше +26…+28 градусов, ночью +19…+20 градусов.

Температурный антирекорд сентября будет достигнут 25 числа: в центре страны на уровне +3 градусов, на юге +11 градусов.

Месяц закончится с температурными показателями +17…+19 днем и +13 ночью.

Зима в Украине будет, вероятно, холодной – возможны сильные морозы и ледяные дожди уже в первой декаде декабря. А во второй ожидаются небольшие снегопады.