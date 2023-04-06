Жаловался, что в доме нет ни света, ни тепла: журналисты показали имения Паши-''Мерседеса''. Видео

Скандально известный бывший настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) снова уличен во лжи. Ранее он заявил, что в его доме не на чем спать, а также нет тепла и света. Однако на самом деле живет Паша-"Мерседес" в роскошном доме с дорогой мебелью, бытовой техникой, каминами и теплыми полами.

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Имения митрополита показали журналисты программы Bihus.Info. Они съездили прямо к особняку в Воронькове Бориспольского района (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Митрополит Павел, как оказалось, живет в двухэтажном доме площадью 580 кв.м. Общая площадь участка 0,4 га. Кроме основного дома, на участке еще расположен гостевой домик площадью 170 кв.м. Отдельно есть дом для охраны и беседка.

Поместье было выставлено на продажу в 2018 году за 1 млн 300 тыс. долларов. В описании тогда говорилось, что дом полностью меблированный изделиями итальянских и английских мастеров, а комнаты отделаны дорогостоящими материалами.

Пол – мраморный и покрыт немецким паркетом, а еще – он с подогревом. Люстры – чешские, бытовая техника от премиального производителя Smeg.

Кроме того, в описании при продаже было указано, что дом очень теплый и уютный, что еще раз доказывает вранье Лебедя. К слову, то, что священник лгал по этому поводу, подтвердил и охранник поместья. Он сказал, что "свет урегулировали, а то раньше отключали (во время блэкаута по всей Украине – Ред.)".

На кадрах видно, что Лебедь даже нанес свои инициалы – "ЛП" на стены.

В самом Воронькове у митрополита еще есть и своя ферма. Она включает склады, коровники, силосные ямы. Сельскохозяйственные угодья расположены на площади 6 га. Они принадлежат сельсовету, а Павел просто арендует землю, сдавая ее затем в субаренду.

Примечательно, что угодья у митрополита якобы арендует некто по имени Александр Матвиенко, на которого еще и оформлен знаменитый 400-й "Мерседес" священника.

Но и это еще не все. У Лебедя есть еще один двухэтажный дом на 546 кв.м с мансардой. Он расположен в центре Киева и даже более роскошный, чем предыдущий. Там есть турецкая баня, сауна, бассейн, кинотека и даже отдельный лифт.

Как известно, в начале 2000-х этот дом церковники "отжали" у семьи. Земля, на которой он построен, принадлежала предкам законного наследника еще с начала 20 века.

Отметим, 1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил Пашу-"Мерседеса" под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, какие именно автомобили за все время пребывания на свободе успел засветить Павел и в какие скандальные ситуации с ними попадал.

У одиозного священнослужителя заметили шарф элитного бренда Louis Vuitton. Если аксессуар Петра Лебедя – оригинал, а не подделка, то он стоит 687 долларов – это примерно 25 200 грн.

Также СБУ опубликовала записи телефонных разговоров митрополита Павла. На аудиоперехватах он открыто поддерживал военную агрессию РФ против Украины, а также оскорблял защитников Украины.