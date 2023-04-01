Скандальный митрополит УПЦ МП Павел носит шарф за 687 долларов: в сети заметили интересную деталь. Фото

На митрополите Украинской православной церкви Московского патриархата Павле, которому 1 апреля официально объявили о подозрении, заметили шарф элитного бренда Louis Vuitton. Если аксессуар Петра Лебедя оригинал, а не подделка, то он стоит 687 долларов – это примерно 25 200 гривен.

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Дорогой шарфик церковник засветил 1 апреля. Логотип известного бренда отчетливо видно в том числе на фотографии, опубликованной Службой безопасности Украины.

Цена аксессуара указана на официальном сайте Louis Vuitton. Шарф Cardiff (в варианте Monogram) выпускался французским домом моды в двух цветах: темном и светло-сером. Визуально шарф на шее митрополита не отличается от оригинала.

Добавим, что в этот же день митрополит засветил и свой телефон – как оказалось, он пользуется iPhone.

Петр Лебедь получил подозрение по двум статьям УК: 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ). Шевченковский районный суд г. Киева должен избрать ему меру пресечения. Прокуроры настаивают на круглосуточном домашнем аресте.

По местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После объявления о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу Mercedes бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры поспешно покинул территорию святыни. Церковники так спешили, что разбили банку с вареньем.

– Все обвинения Лебедь отрицает, а дело против себя называет "политическим".

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