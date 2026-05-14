ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЗНАЕМ, ИЛИ МАЛО ЗНАЕМ СВОЮ РОДНУЮ ИСТОРИЮ

Так уж случилось, что сегодня подавляющее большинство общества Украины или не знают, или не хотят, или совсем мало знают собственную историю.

К сожалению, еще много украинцев смотрят на свою историю через московские, совковые, польские или американские очки.

Зато знание истории и историческое сознание на 70-80% формируют национальную память, а национальная память формирует каждого украинца как гражданина и защитника своей страны.

Историю учат не только в школе, но и всю свою жизнь!

Во время войны правдивые и системные знания о собственной истории приобретают очень и очень большое значение и, по сути, становятся частью нашей Национальной Безопасности.

Ведь, чтобы завоевать нас, враг распространяет ложные мифологемы о т. н. "безгосударственности" и "неисторичности" нашего Украинского государства и нашего Украинского народа.

Хотя, как утверждают ведущие ученые-историки мира, наше государство в разных его формах просуществовало уже более 1000 лет (!) – как минимум со времен Антского Царства и Княжеской Руси.

Так же этногенез украинцев, как одной из ведущих мировых наций, продолжается тоже уже более 1000 лет (!) – со времен великого переселения народов Европы в IV-VI веках.

Враг хочет переписать нашу историю в выгодном для него свете – как будто мы являемся неотъемлемой частью их лживой истории и таким образом поглотить нас интеллектуально.

Именно поэтому, исследование каждой исторической темы, написание каждой исторической книги, распространение, а главное – популяризация каждого исторического знания об Украине приобретает сегодня мегаважное значение!

Особенно важно распространять исторические знания о нас на ведущих языках мира и наших соседей – английском, польском, немецком, румынском, болгарском, китайском, французском, словацком и других языках мира.

Историческая наука, историческая педагогика, историческая память и исторические знания стали существенной составляющей Национальной Безопасности нашей Украины, которая вот уже 11 год (!) воюет с очень сильным врагом не только военным, но и интеллектуальным оружием.

Мы знаем, что во враждебной нам Российской Федерации на историческую науку и пропаганду вражеской нам истории выделяется сотни и сотни миллионов ежегодно. А у нас взамен из года в год продолжается сокращение финансирования исторических учреждений так и других гуманитарных институтов и научных программ исследования и популяризации нашей же истории.

Без функционирования мощных государственных и научных институтов и учреждений историческая наука, исторические знания и историческое сознание украинского общества несут непоправимые потери в информационно-психологическом противостоянии врагу.

Знание собственной истории невозможно без ее большой популяризации, а такая профессиональная популяризация невозможна без современного государственного и частного ТВ.

А потому нам просто необходимо сегодня наряду (или вместо) с "Едиными новостями Украины" начать мегамощный Всеукраинский разноязычный (на английском, польском, немецком, румынском, болгарском, китайском, французском, словацком и других языках мира, потому что нашу историю должен знать весь мир) мега-телеканал "ЕДИНАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНЫ"!

Не будет единого понимания и знания истории Украины – не будет единого народа и единой нации ... Вот какое ваше личное мнение?