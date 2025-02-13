'Жадина-говядина': как красиво сказать на украинском

Детские дразнилки – это целый пласт фольклора, который обогащает украинский язык (да и не только его) смешными и остроумными изречениями. Однако у говорящих, имеющих небольшой опыт общения, могут возникать трудности с такими словцами, которые мы храним с детства.

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Скажем, те из нас, кто рос в обрусевшей среде, могут употреблять дразнилку "жадина-говядина", чтобы рассказать о человеке, не склонном делиться с другими. OBOZ.UA поинтересовался, как можно заменить ее тем, кто предпочитает в быту пользоваться украинским.

В русскоязычной среде бытует целая подборка стишков-дразнилок, которые начинаются с этой характеристики и имеют целью пристыдить человека за жадность. Комический эффект здесь создает рифма между словами "жадина" и "говядина". По смыслу она ничем не мотивирована, но олицетворяет интерес ребенка к исследованию слов и принципов того, как функционирует речь.

Впоследствии эта комическая рифма выделилась в самостоятельный фразеологизм и стала заменять собой весь стишок. Достаточно сказать так о человеке, чтобы стало понятно, что его за нежелание делиться точно не хвалят.

Нужно ли искать в украинском языке аналогичную рифмованную конструкцию, чтобы перевести этот фразелогизм? Отнюдь. Украинские слова на обозначение жадного человека сами по себе звучат колоритно и ярко.

Обратимся к украинским словарям. Например, Словарь синонимов украинского языка представляет следующие соответствия к прилагательному "жадный":

дряпіжний;

жадливий;

жадний;

жаждивий;

загребущий;

зажерливий;

запопадливий;

захланний;

користолюбний;

ненажерливий;

ненаситний;

неситий;

пожадливий (которому всего не хватает);

скнарий;

скупий (не любит раздавать свое);

спраглий;

хтивий.



Уже немало, да? Но можно пойти еще дальше. Возьмем слово "жаднюга", которым обозначают алчного человека. У него тоже куча соответствий. Например:

скнара;

скупар;

скупій;

скупердяй;

скупердя;

скупендра / скупиндра;

скупендряга;

жалюга;

жила;

загнибіда;

скнира;

жмикрут;

живоїд;

живолуп;

кровопивець;

визискувач.

Если же вам нужен именно рифмованный вариант или какой-то фразеологизм, вот какими вариантами можно воспользоваться:

скнара-вовчара;

жлобисько-вовчисько;

ласий, як кіт на ковбаси;

несита пелька;

скнара-почвара;

жадоба-худоба.

Как видите, вариантов, как говорится, "до вибору, до кольору". Пользуйтесь и делайте свою речь более колоритной.

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