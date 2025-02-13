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"Жадина-говядина": как красиво сказать на украинском

Юлия Потерянко
Общество
2 минуты
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'Жадина-говядина': как красиво сказать на украинском

Детские дразнилки – это целый пласт фольклора, который обогащает украинский язык (да и не только его) смешными и остроумными изречениями. Однако у говорящих, имеющих небольшой опыт общения, могут возникать трудности с такими словцами, которые мы храним с детства.

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Скажем, те из нас, кто рос в обрусевшей среде, могут употреблять дразнилку "жадина-говядина", чтобы рассказать о человеке, не склонном делиться с другими. OBOZ.UA поинтересовался, как можно заменить ее тем, кто предпочитает в быту пользоваться украинским.

В русскоязычной среде бытует целая подборка стишков-дразнилок, которые начинаются с этой характеристики и имеют целью пристыдить человека за жадность. Комический эффект здесь создает рифма между словами "жадина" и "говядина". По смыслу она ничем не мотивирована, но олицетворяет интерес ребенка к исследованию слов и принципов того, как функционирует речь.

Впоследствии эта комическая рифма выделилась в самостоятельный фразеологизм и стала заменять собой весь стишок. Достаточно сказать так о человеке, чтобы стало понятно, что его за нежелание делиться точно не хвалят.

Нужно ли искать в украинском языке аналогичную рифмованную конструкцию, чтобы перевести этот фразелогизм? Отнюдь. Украинские слова на обозначение жадного человека сами по себе звучат колоритно и ярко.

Обратимся к украинским словарям. Например, Словарь синонимов украинского языка представляет следующие соответствия к прилагательному "жадный":

  • дряпіжний;
  • жадливий;
  • жадний;
  • жаждивий;
  • загребущий;
  • зажерливий;
  • запопадливий;
  • захланний;
  • користолюбний;
  • ненажерливий;
  • ненаситний;
  • неситий;
  • пожадливий (которому всего не хватает);
  • скнарий;
  • скупий (не любит раздавать свое);
  • спраглий;
  • хтивий.
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Уже немало, да? Но можно пойти еще дальше. Возьмем слово "жаднюга", которым обозначают алчного человека. У него тоже куча соответствий. Например:

  • скнара;
  • скупар;
  • скупій;
  • скупердяй;
  • скупердя;
  • скупендра / скупиндра;
  • скупендряга;
  • жалюга;
  • жила;
  • загнибіда;
  • скнира;
  • жмикрут;
  • живоїд;
  • живолуп;
  • кровопивець;
  • визискувач.

Если же вам нужен именно рифмованный вариант или какой-то фразеологизм, вот какими вариантами можно воспользоваться:

  • скнара-вовчара;
  • жлобисько-вовчисько;
  • ласий, як кіт на ковбаси;
  • несита пелька;
  • скнара-почвара;
  • жадоба-худоба.

Как видите, вариантов, как говорится, "до вибору, до кольору". Пользуйтесь и делайте свою речь более колоритной.

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