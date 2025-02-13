"Жадина-говядина": как красиво сказать на украинском
Детские дразнилки – это целый пласт фольклора, который обогащает украинский язык (да и не только его) смешными и остроумными изречениями. Однако у говорящих, имеющих небольшой опыт общения, могут возникать трудности с такими словцами, которые мы храним с детства.
Скажем, те из нас, кто рос в обрусевшей среде, могут употреблять дразнилку "жадина-говядина", чтобы рассказать о человеке, не склонном делиться с другими. OBOZ.UA поинтересовался, как можно заменить ее тем, кто предпочитает в быту пользоваться украинским.
В русскоязычной среде бытует целая подборка стишков-дразнилок, которые начинаются с этой характеристики и имеют целью пристыдить человека за жадность. Комический эффект здесь создает рифма между словами "жадина" и "говядина". По смыслу она ничем не мотивирована, но олицетворяет интерес ребенка к исследованию слов и принципов того, как функционирует речь.
Впоследствии эта комическая рифма выделилась в самостоятельный фразеологизм и стала заменять собой весь стишок. Достаточно сказать так о человеке, чтобы стало понятно, что его за нежелание делиться точно не хвалят.
Нужно ли искать в украинском языке аналогичную рифмованную конструкцию, чтобы перевести этот фразелогизм? Отнюдь. Украинские слова на обозначение жадного человека сами по себе звучат колоритно и ярко.
Обратимся к украинским словарям. Например, Словарь синонимов украинского языка представляет следующие соответствия к прилагательному "жадный":
- дряпіжний;
- жадливий;
- жадний;
- жаждивий;
- загребущий;
- зажерливий;
- запопадливий;
- захланний;
- користолюбний;
- ненажерливий;
- ненаситний;
- неситий;
- пожадливий (которому всего не хватает);
- скнарий;
- скупий (не любит раздавать свое);
- спраглий;
- хтивий.
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Уже немало, да? Но можно пойти еще дальше. Возьмем слово "жаднюга", которым обозначают алчного человека. У него тоже куча соответствий. Например:
- скнара;
- скупар;
- скупій;
- скупердяй;
- скупердя;
- скупендра / скупиндра;
- скупендряга;
- жалюга;
- жила;
- загнибіда;
- скнира;
- жмикрут;
- живоїд;
- живолуп;
- кровопивець;
- визискувач.
Если же вам нужен именно рифмованный вариант или какой-то фразеологизм, вот какими вариантами можно воспользоваться:
- скнара-вовчара;
- жлобисько-вовчисько;
- ласий, як кіт на ковбаси;
- несита пелька;
- скнара-почвара;
- жадоба-худоба.
Как видите, вариантов, как говорится, "до вибору, до кольору". Пользуйтесь и делайте свою речь более колоритной.
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