Какой это 'цибатий': значение украинского слова

Мы каждый день описываем людей, используя для них разные характеристики. Часто это какие-то слова, состоящие из нескольких корней, например "синеглазый" или "рыжеволосый", но в украинском языке некоторые характеристики можно заменить одним простым словом.

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OBOZ.UA ознакомился со словарями и может рассказать об одном таком слове. Речь идет о прилагательном "цибатий". Рассказываем, что оно значит и кого обрисовывает.

Если совсем коротко, то это синоним слова "длинноногий". Более точное толкование указывает, что речь идет не просто о длинных, но и тонких ногах.

Кстати, "цибатими" бывают не только люди. Часто такая характеристика используется для описания птиц или животных. Такое описание могут иметь цапли, журавли или аисты, прыткий бегун гепард также подпадает под эту характеристику. Также "цибатими" бывают предметы. Например, тумбочка на длинных тоненьких ножках или табурет.

Вот несколько примеров употребления прилагательного в литературе:

Він ішов так швидко, як тільки міг, прогонисто викидав уперед то одну, то другу ногу, ноги мав цибаті, аж он які. (П. Загребельный)

Попід вікнами та з другого боку залу попід дверима на високих цибатих триногах – кіноапарати, які то в один бік своїм темним оком повернуться, то в другий. (П. Тичина)

П'ята була Домаха Карлючківна... Зростом собі невеличка: хоч у яку хату ввійде, то головою стелі достане; суха та цибата. (Г. Квитка-Основьяненко)

"Цибатого" человека или вещь также можно описать существительным "цибань". Кстати, именно так и образовалась соответствующая украинская фамилия – кого-то длинноногого обозвали этим словом, оно прицепилась и стала родовым именем.

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