Землю накроет магнитная буря: как избежать негативного воздействия и сохранить здоровье

В среду, 15 марта, Землю накроет магнитная буря. Это явление может оказать негативное воздействие на здоровье людей.

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Согласно прогнозам погодного сайта Meteoagent, в марте ожидается еще несколько магнитных бурь. Вспышки будут происходить в середине и конце месяца. Они будут разной интенсивности, в большинстве, низкого уровня.

В частности, 15 марта ожидается магнитная буря средней интенсивности. Во все остальные дни эти явления будут незначительными.

Как известно, магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, которое является защитным куполом нашей планеты. Однако, когда на Солнце солнце возникают вспышки, они ударяются в защитную оболочку и таким образом происходят колебания магнитного поля, то есть, магнитные бури.

В эти периоды, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, самочувствие людей ухудшается. Появляются следующие симптомы:

– головная боль и головокружение,

– снижение аппетита,

– подавленное настроение,

– повышение или снижение давления,

– нарушение сна, боль в суставах,

– слабость или усталость,

– обострение хронических заболеваний.

Для того, чтобы легче пережить магнитные бури, врачи советуют вести здоровый образ жизни. А именно:

– высыпаться,

– полноценно питаться,

– избегать конфликтов и стресса,

– снизить физические нагрузки,

– отказаться от сигарет, алкоголя и кофе.

Людям с хроническими заболеваниями важно следить за состоянием своего давления и держать под руками необходимые лекарства.

"Для того чтобы сердечно-сосудистая система потренировалась, как минимум трижды нагрузки должны быть, легкоатлетического направления занятия – в течение 40-45 минут", – советуют медики.

Ранее OBOZREVATEL разбирался – что такое магнитные бури, как они влияют на людей и почему происходят. Детальнее об этом – читайте в нашем материале.

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