Землю накроет магнитная буря: как избежать негативного воздействия и сохранить здоровье
В среду, 15 марта, Землю накроет магнитная буря. Это явление может оказать негативное воздействие на здоровье людей.
Согласно прогнозам погодного сайта Meteoagent, в марте ожидается еще несколько магнитных бурь. Вспышки будут происходить в середине и конце месяца. Они будут разной интенсивности, в большинстве, низкого уровня.
В частности, 15 марта ожидается магнитная буря средней интенсивности. Во все остальные дни эти явления будут незначительными.
Как известно, магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, которое является защитным куполом нашей планеты. Однако, когда на Солнце солнце возникают вспышки, они ударяются в защитную оболочку и таким образом происходят колебания магнитного поля, то есть, магнитные бури.
В эти периоды, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, самочувствие людей ухудшается. Появляются следующие симптомы:
– головная боль и головокружение,
– снижение аппетита,
– подавленное настроение,
– повышение или снижение давления,
– нарушение сна, боль в суставах,
– слабость или усталость,
– обострение хронических заболеваний.
Для того, чтобы легче пережить магнитные бури, врачи советуют вести здоровый образ жизни. А именно:
– высыпаться,
– полноценно питаться,
– избегать конфликтов и стресса,
– снизить физические нагрузки,
– отказаться от сигарет, алкоголя и кофе.
Людям с хроническими заболеваниями важно следить за состоянием своего давления и держать под руками необходимые лекарства.
"Для того чтобы сердечно-сосудистая система потренировалась, как минимум трижды нагрузки должны быть, легкоатлетического направления занятия – в течение 40-45 минут", – советуют медики.
Ранее OBOZREVATEL разбирался – что такое магнитные бури, как они влияют на людей и почему происходят. Детальнее об этом – читайте в нашем материале.
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