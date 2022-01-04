Зеленского просят запретить фейерверки и петарды в Украине: на сайте появились сразу три петиции

Украинцы предложили запретить ввоз, продажу и использование в нашей стране пиротехнических изделий. Отмечается, что они часто имеют негативные последствия в виде гибели птиц, травмирования самих подрывников, а также стресса для ветеранов АТО.

Три соответствующие петиции уже зарегистрированы на сайте президента Владимира Зеленского. Отметим, больше всего голосов по состоянию на сегодня собрала "О запрете использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий. Закрытие всех магазинов пиротехники. Штраф за невыполнение в размере от 15 тыс. грн", зарегистрированная 28 декабря автором Анастасией Плиской.

Украинка указала, на страшные последствия таких развлечений. В частности, по ее словам, для самих "подрывников" это бывает чревато выбитыми глазами, искалеченными руками и т.д. При это часто во время взрывов пиротехники тяжелые стрессы получают фронтовики, страдают старики и маленькие дети. Во время каждого такого праздника убегают от хозяев и подвергаются смертельной опасности домашние собаки, кроме того были случаи гибели птиц – как от остановки сердца, так и от травм.

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Петиция набрала 4723 голосов из необходимых 25 тыс. До конца голосования еще 84 дня.

Также 22 декабря похожую петицию зарегистрировала Ольга Дмитренко. Она попросила главу государства запретить использование и продажу пиротехники, пока не закончится война, и ввести уголовную ответственность и штраф в размере 10 тыс. грн, которые будут направляться на поддержку Вооруженных сил Украины.

На данный момент петицию поддержали 143 человека из 25 тыс. необходимых.

Уже 4 января Светлана Рупчева призвала запретить использование в Украине фейерверков, салютов и другой пиротехники, мотивируя тем, что звуки салютов могут напомнить ветеранам АТО моменты боя, то есть ввести их в состояние тревожности.

Пока петицию поддержали 179 человек.

Напомним, в Черновцах, как и в других городах страны, в новогоднюю ночь многие люди традиционно запускали в небо фейерверки. Жертвами таких развлечений стали десятки птиц. Волонтер опубликовала фотографии погибших пернатых.

Девушка объяснила, что птицы, чьи тела она нашла в парке в центре города, погибли от удара об забор и деревья. Испугавшись громких звуков, которыми сопровождается запуск салютов, они взлетали "в никуда" и врезались в препятствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеринары дали советы, как жителям Киева уберечь животных от фейерверков. Они также напомнили, что пиротехника опасна и для птиц. Из-за полученного шока они теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания.