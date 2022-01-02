В Черновцах из-за фейерверков погибли птицы, волонтер обратилась к украинцам: вам было весело, а им больно

В Черновцах, как и в других городах страны, в новогоднюю ночь многие люди традиционно запускали в небо фейерверки. Жертвами таких развлечений стали десятки птиц.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала волонтер по спасению диких птиц Виктория Гусарова. Она опубликовала фотографии погибших пернатых.

Девушка объяснила, что птицы, чьи тела она нашла в парке в центре города, погибли от удара об забор и деревья. Испугавшись громких звуков, которыми сопровождается запуск салютов, они взлетали "в никуда" и врезались в препятствия.

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"Все птицы погибли от удара. Об этом свидетельствуют цианоз слизистых и брюшной полости, кровотечение из клюва и клоаки", – написала волонтер.

По ее словам, птицы не погибли бы, если бы не фейерверки, так как все они были упитанными и здоровыми, у них не было внешних признаков каких-либо болезней.

Виктория добавила, что после Нового года она с мужем каждый раз проверяет места ночевки птиц и иногда находит трупы тех из них, которые не пережили шум от салютов. Также есть пернатые, которым после такой ночи нужна помощь ветеринаров.

"Вот они, плоды празднования веселого праздника. Вам было весело? А им больно", – обратилась к украинцам волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Днепра водитель запустил фейерверк прямо с крыши своей машины. Примечательно, что делал он это на оживленной проезжей части, рядом находились другие авто.