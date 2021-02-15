Зеленский заявил о возможности совместного производства Украиной и ОАЭ вакцины от COVID-19

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 14–15 февраля провел встречу с руководством Управления здравоохранения Дубая, на которой, в частности, обсуждалась возможность совместного производства вакцины от COVID-19.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента Украины. Местные чиновники выразили готовность работать в этом направлении, говорится в сообщении.

Также главе Украины во время встречи рассказали о мерах, принимаемых в ОАЭ для противодействия пандемии коронавируса. В частности, о значительном увеличении возможностей для тестирования, мерах безопасности в больницах и школах, стратегии вакцинации и доступности прививок для населения, которое будет получать их бесплатно.

Зеленский также рассказал, как наша страна борется с пандемией, и отметил, что в Украине производится много дезинфекторов.

"Мы помогли многим странам Европы в начале пандемии, отправляли дезинфекторы. Мы направляли наших врачей в Италию", – сообщил он.

Президент подчеркнул, что в Украине – один из самых низких процентов смертности от инфекции в Европе, но нельзя полностью побороть пандемию без вакцины.

Он поинтересовался опытом ОАЭ в хранении, транспортировке и использовании вакцины против COVID-19.

По итогам встречи Зеленский дал задание Министерству иностранных дел Украины вместе с Министерством здравоохранения создать совместную рабочую группу для сотрудничества и обмена опытом с эмиратской стороной в вопросах, связанных с вакцинацией против COVID-19.

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