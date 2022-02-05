Зеленский зарегистрировал на себя три новых торговых марки

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал на себя три новых торговых знака. Среди них оказались ТМ "Рассмеши комика" (русскоязычная), KVARTAL 95, "Слуга народу" (украиноязычная).

Соответствующую регистрацию 2 февраля осуществил Украинский институт интеллектуальной собственности ("Укрпатент"). Украиноязычная торговая марка "Розсміши коміка" была зарегистрирована еще в 2012 году, теперь к ней прибавилась еще и русскоязычная. При этом она расширилась в классах действия и предусматривает работу с бумажной продукцией и канцтоварами.

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Также на латинице зарегистрирована ТМ KVARTAL 95 – ранее она появилась на кирилице. Она предусматривает классы, аналогичные ТМ "Рассмеши комика".

Что касается свидетельства на ТМ "Слуга Народу" – это уже пятая регистрация, которая будет использоваться в совершенно новых классах деятельности: производстве одежды, страховании, юриспруденции, логистике, пищепроме и кейтеринге.

Напомним: седьмой сезон телесериала "Сваты" производства украинской студии "Квартал 95", где одну из главных ролей играет российский актер Федор Добронравов, поддержавший оккупацию Крыма, показали в Украине на канале "1+1" и в РФ на канале "Россия-1". Однако в партии "Слуга народа" не видят в этом ничего особенного, и заявляют, что следует разделять деятельность студии и президента Украины Владимира Зеленского, который получает роялти от продажи продукции стране-агрессору.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декларации за 2020 год, как и за предыдущие, Зеленский регистрировал много торговых марок, которые приносят главе страны роялти. В 2020 году были зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом.