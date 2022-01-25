Глава партии 'Слуга народа' прокомментировала скандал с продажей сериала '95 квартала' в Россию

Седьмой сезон телесериала "Сваты" производства украинской студии "Квартал 95", где одну из главных ролей играет российский актер Федор Добронравов, поддержавший оккупацию Крыма, показали в Украине на канале "1+1" и в Российской Федерации на канале "Россия-1". Однако в партии "Слуга народа" не видят в этом ничего особенного, и заявляют, что следует разделять деятельность студии и президента Украины Владимира Зеленского, который получает роялти от продажи продукции стране-агрессору.

Глава партии Елена Шуляк утверждает, что когда Зеленский пришел к власти, он перестал поддерживать связь с этим бизнесом. Об этом она рассказала в интервью изданию "Українські новини".

"Надо разделять субъекты хозяйствования, а именно студию "Квартал-95" и президента, потому что когда Зеленский пришел к власти, то перестал общаться с этим бизнесом. Он точно не получает выручку от деятельности студии. Если мы говорим о роялти, то это его интеллектуальная собственность, когда получаются соответствующие платежи. Но нужно грамотно разделять роялти и прибыль", - сказала Шуляк.

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По ее словам, то, что студия "Квартал 95" обходит санкции против федерального канала с помощью швейцарской компании, чтобы реализовать свою продукцию в России, не нарушает законодательство.

Глава "Слуги народа" также добавила, что если законодательство нарушается, то нужно привлекать к ответственности, если нет, то не о чем тут говорить.

Касательно того, правильно ли с моральной точки зрения то, что "Квартал 95" продает продукцию в РФ, Шуляк продолжила утверждать, что Зеленский не имеет отношение к студии.

"Еще раз это не президентская компания, он ею не занимается. Давайте без манипуляций, будем разделять деятельность президента и его абсолютную непричастность ко всем процессам, происходящим в "Квартале-95", - сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря украинские зрители увидели долгожданный седьмой сезон сериала "Сваты", который не выходил на экраны больше восьми лет. В ожидании премьеры поклонники не могли нарадоваться предстоящей встрече с семейством Будько-Ковалевы, однако уже после просмотра первой серии на телеканале 1+1 радостных комментариев стало меньше. Фанатов разочаровал сюжет новых эпизодов.

Седьмой сезон телесериала "Сваты" производства украинской студии "Квартал 95" стал самым популярным в России. Исследовательская компания Mediascope признала его лучшим в 2021 году. Сериал начали транслировать на телеканале "Россия 1" 27 декабря. Всего за несколько дней он побил все рекорды и обошел "Угрюм-реку" и "Склифософский 8".

В конце декабря прошлого года младший сын звезды "Сватов" Федора Добронравова и его коллега по проекту, российский актер Виктор Добронравов получил медаль "Памяти героев Родины" от Министерства обороны РФ. Такую награду правительство страны-агрессора вручает за развитие своей военной истории и реализацию общественных проектов историко-патриотической направленности.