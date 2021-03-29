Зеленский заговорил о разработке паспортов вакцинации в Украине

Алексей Титофф Общество 15:07, 29.03.2021 Обновлено: 15:24, 29.03.2021

В Украине нужно разработать свою систему "паспортов вакцинации" по примеру США и стран Евросоюза.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП. Гарант отметил, что нашей стране также нужно активно работать над созданием коллективного иммунитета против коронавируса.

"Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", – акцентировал Зеленский.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, сертификат здоровья с содержанием информации о вакцинации от COVID-19, единый для граждан всех 27 стран Европейского Союза, будет введен с 15 июня 2021 года. Позже в МИД Украины ответили на введение паспорта вакцинации в ЕС

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