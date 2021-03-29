Зеленський заговорив про розробку паспортів вакцинації в Україні

В Україні потрібно розробити свою систему "паспортів вакцинації" за прикладом США і країн Євросоюзу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОП. Гарант зазначив, що нашій країні також потрібно активно працювати над створенням колективного імунітету проти коронавірусу.

"Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", а також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – акцентував Зеленський.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров додав, що МОЗ та Мінціфри від самого спочатку стежать за якістю даних в реєстрі вакцинованих. Це дозволить відображати "паспорта вакцинації", коли це буде необхідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сертифікат здоров'я з вмістом інформації про вакцинацію від COVID-19, єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського Союзу, буде введено з 15 червня 2021 року. Пізніше в МЗС України відповіли на введення паспорта вакцинації в ЄС