ЕС готовит новые санкции против Беларуси за поддержку России в войне против Украины –Bloomberg

Европейский Союз планирует согласовать новый пакет экономических ограничений против Беларуси за ее поддержку российского диктатора Владимира Путина, начавшего против Украины войну. Во многом санкции против Минска буду дублировать санкции ЕС против Москвы.

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Об этом в четверг, 26 января, сообщило агентство Bloomberg. Они затронут энергетический сектор РБ, а также будут касаться экспорту ключевых технологий.

"Россия использовала Беларусь в качестве плацдарма для нападения на Украину в феврале прошлого года, и российские войска и техника по-прежнему находятся на территории РБ. Москва также обстреливает украинские города ракетами из Беларуси, а армии двух стран регулярно проводят совместные военные учения", – напомнило издание.

Как пишут журналисты, предлагаемые меры включают:

запрет на экспорт товаров и технологий, который могут быть использованы в военных целях;

санкции на золото, нефть, сталь, уголь;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;

ограничения против авиационного и энергетического секторов страны, а также по ключевых источников доходов.

По аналогии с санкциями, введенными против страны-агрессора России, санкции против Беларуси будут содержать исключения для некоторых лекарственных препаратов, сельскохозяйственной и пищевой продукции. Закон также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц, говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС может утвердить десятый пакет санкций против России в годовщину начала страной-агрессором полномасштабной войны в Украине. Таким образом, ожидается, что новые экономические ограничения начнут действовать 24 февраля 2023 года.

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