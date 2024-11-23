Зеленский в Киеве почтил память жертв голодоморов в Украине

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская в субботу, 23 ноября, почтили память жертв голодоморов в Украине. Церемония прошла на территории Национального музея Голодомора-геноцида 1932-33 годов.

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Мероприятие транслировали вживую на официальной странице Зеленского в Facebook. "Четвертая суббота ноября. День памяти жертв голодоморов. В 1921, 1922 и 1923-м. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные 1932 и 1933 годы, когда сознательно созданный режимом голод унес миллионы жизней наших людей", – написал президент в своем Telegram-канале.

По его словам, ныне обязанность украинцев – "помнить, вспоминать и говорить миру правду о жестоком преступлении, о геноциде, совершенном против украинцев".

"Светлая память всем жертвам: взрослым и детям – невинным жертвам голодоморов", – говорится в публикации.

Как известно, 23 ноября в Украине отмечается День памяти жертв Голодоморов.

На основании указов президента Украины 1998 и 2007 годов ежегодно в четвертую субботу ноября чествуют погибших от голода, искусственно устроившего советский режим на украинских территориях.

В этот день в Украине приспускают государственные флаги, а в 16.00 объявляется минута молчания и украинцы по всей стране зажигают свечи памяти.

Как писал OBOZ.UA, старинная украинка из Житомирской области рассказала, как ей удалось пережить Голодомор 1932-33 годов. Многие ее односельчане, в том числе и дети, умерли от голода. Большевики не разрешали людям поднимать зерно даже с земли, забирали скота и дома.