Забирали все и били даже за колоски: 100-летняя украинка рассказала об ужасах пережитого Голодомора. Видео

Столетняя украинка с Житомирщины Марина Шиманская поделилась воспоминаниями о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов, который она пережила в детстве. Ее матери удалось добыть немного зерна, из которого она варила суп для детей, сама же женщина "высохла" от голода.

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Историю пани Марины рассказало "Радио Свобода". Она вспомнила, что в ее селе жил мальчик, который умер от голода. Люди тогда жили очень бедно и сильно голодали.

"Мальчик был, и откуда-то бежал. И говорит: "Боже, как я есть хочу, дайте мне кусочек хлеба". Мы в ответ: "Мы тоже голодные. Мы тоже есть хотим". Когда утром к отцу приходит сосед. Да и говорит: "Иди Захарко, иди, нарядим того мальчика, умер". И его на кладбище вывезли, закопали и все. Ой Боже, там было полное кладбище", – вспоминает со слезами женщина.

По словам пани Марины, советская власть забирала у людей все – и дома, и скот. А некоторые односельчане в угоду большевикам не разрешали селянам даже поднять зернышко с земли.

"Дома забирали, коров забирали. Комсомольцы восставали, они с советской властью были. Сосед такой был, людей стал бить – колосочки чтобы не собирали даже. Что, ему колоска этого жалко, что зернышко упало? То, конечно, он голодом морил. И мама сбежала с этой торбой. И мама смолола, и какого-то супчика сварила и накормила нас. А мать высохла на костомахи", – рассказала Марина Шиманская.

Среди селян тогда рассказывали, что какая-то женщина убила мужа и накормила им детей:

"Мужа зарубила и детей покормила. Повыживали дети, а его не стало. То говорят, она зарубила. Вот такую одну историю помню от людей".

Сейчас женщина с дочерью занимаются хозяйством.

Как известно, искусственный голод, устроенный режимом СССР в 1932–1933 годах в Украине, унес жизни почти 4 млн человек, а потери нерожденных украинцев – более 6 миллионов, полагают исследователи.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. После начала полномасштабного вторжения РФ парламенты многих стран активизировали процесс признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как писал OBOZ.UA, каждую четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов. В этом году жертв массового геноцида чтят 23 ноября. По всей стране опустят государственные флаги, а в 16:00 состоится традиционная минута молчания, когда нужно будет зажечь свечу памяти.