День памяти жертв голодоморов в Украине: когда необходимо зажечь свечу

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годов. В этом году жертв массового геноцида вспоминают 23 ноября.

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По всей стране приспустят государственные флаги, а ровно в 16:00 состоится традиционная общенациональная минута молчания. Как принято вспоминать о жертвах голодоморов и сколько украинцев не пережили геноцид, читайте в материале OBOZ.UA

По разным оценкам, вследствие геноцида 1932–1933 годов погибли от 3,5 до 10 миллионов человек. Конкретное число жертв всех голодоморов в Украине до сих пор не установлено, потому что тоталитарный советский режим тщательно скрывал свои преступления. Поэтому вполне вероятно, что их реальное количество в разы превышает известные на сегодняшний день цифры.

Советская власть преследовала цель уничтожить украинский народ и его культурную идентичность. Поэтому на территории бывшего СССР любые упоминания о Голодоморе были под запретом. Лишь спустя десятки лет Голодомор в Украине признали актом геноцида на парламентском уровне 28 государств.

Украинский институт национальной памяти сообщал, на сегодняшний день Голодомор признали геноцидом парламенты Австралии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Эквадора, Эстонии, Исландии, Канады, Колумбии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мексики, Молдовы, Германии, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Словакии, США, Венгрии, Франции, Хорватии и Чехии.

Ежегодный национальный День памяти жертв голодоморов в четвертую субботу ноября был установлен указом президента Леонида Кучмы в 1998 году. В этот день приспускают государственные флаги и не проводят никаких развлекательных мероприятий.

Также одной из главных традиций в память о жертвах голодоморов стала свеча. Миллионы украинцев ровно в 16:00 зажигают свечу памяти, отдавая тем самым дань уважения всем, кто стал жертвами искусственного голода, устроенного советским режимом.

Напомним, российские оккупанты делают все, чтобы стереть национальную память у украинцев на временно оккупированных территориях Украины. Сейчас они готовят репрессии в отношении наших сограждан, которые будут чтить память жертв голодоморов, ставших следствием человеконенавистнической политикой Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября ПАСЕ признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. До этого соответствующие решения приняли в ряде стран мира, среди последних это сделал парламент Швейцарии.

Тем временем оккупанты в Луганске снесли памятники жертвам Голодомора и сталинских репрессий.