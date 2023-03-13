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Зеленский: Украина достигла самого большого национального единства в своей истории и объединила мир. Фото

Дарья Дурова
Общество
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Владимир Зеленский уверен в победе Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за полномасштабного российского нападения Украина достигла самого большого уровня национального единства в своей истории. Глава государства верит в победу нашей страны.

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Новый пост Зеленский опубликовал в понедельник, 13 марта, на своем официальном канале в Telegram. Гарант поделился фотографиями наших воинов, которые мужетсвенно дают отпор агрессору.

"Украина объединила мир. Украинцы вдохновляют сотни других народов тем, как защищают свое государство и свободу", – написал президент на украинском и английском языках.

Фото: Nikoletta Stoyanova, Daphne Wesdorp, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Ed Ram for Guardian, Marian Kushnir, Scott Peterson, Serhii Korovainyi for The Wall Street Journal.

Украинский военнослужащий
Нашивка со словами Тараса Шевченко
Украинские защитники
Работа по врагу
Вертолет ВСУ
Наши Герои защищают и Украину, и весь свободный мир
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Победа обязательно будет
Силы обороны приближают победу каждый день

Напомним: опрос, проведенный с 10 по 13 февраля-2023, показал, что абсолютное большинство украинцев (95%) верит, что наша страна сможет победить в развязанной Россией войне. Больше половины (63%) считает, что для этого нужно не менее полугода или больше времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавнее социологическое исследование показало, что в Украине 64% жителей выступают за попытку военного освобождения Крыма, даже если это создаст риск уменьшения поддержки Запада и более продолжительной войны. Если же деоккупированы и надежно защищены будут все территории, включая Донбасс, но кроме нашего полуострова, то 24% украинцев согласятся на такой сценарий.

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