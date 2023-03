Зеленский: Украина достигла самого большого национального единства в своей истории и объединила мир. Фото

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за полномасштабного российского нападения Украина достигла самого большого уровня национального единства в своей истории. Глава государства верит в победу нашей страны.

Видео дня

Новый пост Зеленский опубликовал в понедельник, 13 марта, на своем официальном канале в Telegram. Гарант поделился фотографиями наших воинов, которые мужетсвенно дают отпор агрессору.

"Украина объединила мир. Украинцы вдохновляют сотни других народов тем, как защищают свое государство и свободу", – написал президент на украинском и английском языках.

Фото: Nikoletta Stoyanova, Daphne Wesdorp, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Ed Ram for Guardian, Marian Kushnir, Scott Peterson, Serhii Korovainyi for The Wall Street Journal.

Напомним: опрос, проведенный с 10 по 13 февраля-2023, показал, что абсолютное большинство украинцев (95%) верит, что наша страна сможет победить в развязанной Россией войне. Больше половины (63%) считает, что для этого нужно не менее полугода или больше времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавнее социологическое исследование показало, что в Украине 64% жителей выступают за попытку военного освобождения Крыма, даже если это создаст риск уменьшения поддержки Запада и более продолжительной войны. Если же деоккупированы и надежно защищены будут все территории, включая Донбасс, но кроме нашего полуострова, то 24% украинцев согласятся на такой сценарий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!