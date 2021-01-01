Зеленский сказал, что хочет сделать на Донбассе и в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет объявить о наступлении мира непосредственно во время посещения Донбасса и Крыма.

Такое намерение прозвучало во время новогоднего обращения главы державы. Он назвал украинцев великим народом и напомнил, что в 2021 году наша страна отметит 30-летие независимости (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Быть президентом такого прекрасного народа – это большая гордость. И очень большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза. Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым – это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке украинского пляжа украинской Ялты", – сказал Зеленский.

Он также призвал жителей временного оккупированных Донбасса и Крыма, которые, по его словам, живут во всех смыслах "в другом времени", перевести часы на час назад, чтобы "быть с Украиной". Во время обращения к ним Зеленский перешел на русский язык.

Новогоднее поздравление президента было записано в кругу детей, которым он простыми словами рассказал о наибольших проблемах и достижениях Украины в 2020-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом и пожелала, чтобы у каждого сбылись мечты, которые они загадают в ночь на 1 января 2021.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото возле новогодней елки.