Зеленская поздравила украинцев с Новым годом: в сети расхвалили ее образ
Первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом и пожелала, чтобы у каждого сбылись те желания, которые они загадают в ночь на 1 января 2021.
Жена президента Владимира Зеленского на личной странице в Instagram опубликовала фото возле новогодней елки. Она позировала в темно-зеленом костюме, ее образ расхвалили пользователи сети.
"Пусть каждое желание, загаданное в новогоднюю ночь, осуществится! С наступающим Новым годом!" – коротко высказалась Зеленская.
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Многие пользователи сети также поздравили первую леди с праздниками и похвалили ее образ.
"Какая вы прекрасная!", "Самая красивая первая леди", "Вы, как всегда, очень красивая. С Новым годом вас!" – написали комментаторы под снимком Зеленской.
Ранее OBOZREVATEL также писал о самых ярких образах первой леди Елены Зеленской за 2020 год.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине Новый год принято праздновать с размахом, однако в этом году власти отказались от массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19.
Стало известно, что нельзя делать в этот день.
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