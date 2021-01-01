Украинок с детьми освободили из лагеря в Сирии: появилась реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский приветствовал возвращение домой украинок с детьми из сирийского лагеря для перемещенных лиц, где они находились в ужасных условиях несколько лет.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы государства. Он отметил, что достать их откуда было сверхсложной задачей для государства.

"Для этого работали и наши дипломаты, и спецслужбы Украины и партнерские спецслужбы. Это о реальной, а не фейковой спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу", – написал Зеленский.

Он уточнил, что сначала возвращению украинских граждан мешали интенсивные боевые действия на территории Сирии, затем действовали существенные ограничения из-за пандемии коронавируса.

По его словам, если гражданин Украины попал в сложную ситуацию в другой части земного шара и просит о помощи – она обязательно будет оказана.

"Любая другая позиция неприемлема", – подчеркнул Зеленский.

Уникальную эвакуационную спецоперацию завершили 31 декабря 2020 года.

Во время нее девять граждан освободили из сирийского лагеря Родж.

Гуманитарные организации называют его одним из самых ужасных мест в мире.

В этот же день две украинки из Кременчуга и АР Крым, а также их семеро детей вернулись в Украину.

Журналист Роман Бочкала сообщил, что операция была на контроле лично у президента Украины.

Конфликт в Сирии длится с 2011 года при участии правительственных войск, повстанцев, курдов, боевиков "Исламского государства". Также в него вовлечены вооруженные силы России, США, Ирана и Турции.

Российские военные выступают на стороне главы сирийского правительства Башара Асада. РФ является поставщиком оружия, она поддерживает правительственные войска ударами с воздуха.

По информации СМИ, в сирийском конфликте участвуют наемники частной военной компании (ПГК) "Вагнер" из России.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Сирии на дороге Дейр-эз-Зор – Пальмира в среду, 30 декабря, автобус с пассажирами подвергся террористической атаке. Предварительно, в результате атаки погибли 25 человек, 13 получили ранения.