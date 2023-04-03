Зеленский посетил раненых военных в госпитале и вручил защитникам государственные награды. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область посетил военный госпиталь. Он пообщался с ранеными защитниками Украины и вручил государственные награды.

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Об этом сообщили в офисе президента. "Спасибо за ваше мужество. Желаю вам скорейшего выздоровления, а нам всем – победы", – обратился Зеленский к защитникам.

Глава государства встретился с военными медиками и отметил их государственными наградами.

"Спасибо военным медикам за их ежедневную важную работу. За спасение и сохранение жизней наших воинов", – сказал он.

Вместе с Зеленским в военном госпитале побывал вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Они осмотрели оборудование заведения, в том числе современный компьютерный томограф, предоставленный правительством Германии.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 апреля, посетил село Ягодное под Черниговом, где во время оккупации захватчики устроили "подвал смерти". В рамках поездки глава государства заявил, что Украина готовится к деоккупации своих территорий – у захватчиков еще есть время покинуть чужую землю, иначе они будут уничтожены.

Год назад, 3 апреля, украинские защитники освободили Черниговскую область от российских оккупантов. В годовщину, когда ВСУ остановили путинскую армию, президент Владимир Зеленский напомнил о преступлениях, совершенных захватчиками на Черниговщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошел уже год, когда Россия не смогла взять столицу Украины "за три дня" и оккупантов выгнали из Киевской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что остановил нашествие захватчиков украинский народ. Он уверен, что освободить удастся все наши земли.

В годовщину освобождения Бучи на Киевщине от российской оккупации, 31 марта, в Украину с официальным визитом прибыли главы правительств Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб, Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Мая Санду. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они почтили память более 1400 убитых и замученных российскими извергами бучанцев.

В Европейской комиссии в годовщину освобождения Бучи в Киевской области от российской оккупационной армии напомнили, что россияне совершали в городе ужасные зверства. Все ответственные за военные преступления против мирных жителей города должны понести ответственность.