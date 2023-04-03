''Повсюду, где была оккупация, людей калечили и расстреливали'': Зеленский напомнил о преступлениях захватчиков на Черниговщине. Фото

Год назад, 3 апреля, украинские защитники освободили Черниговскую область от российских оккупантов. В годовщину, когда ВСУ остановили путинскую армию, президент Владимир Зеленский напомнил о преступлениях, совершенных захватчиками на Черниговщине.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Глава государства также обнародовал кадры последствий российских обстрелов в области.

"Наш Чернигов. Черниговщина. Везде, куда заходил российский триколор, было принесено зло и страдание. Везде, где была оккупация, людей калечили и расстреливали. Города и села – уничтожали", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что государство-террорист должно сполна заплатить и ответить за все.

"Ответственность оккупанта за все это должна быть полноценной. Только когда мир строится на справедливой основе осуждения агрессии и когда ответственность того, кто его разрушил, обеспечивается полностью – мир может держаться долго", – объяснил президент Украины.

Прошел уже год, как Россия не смогла взять столицу Украины "за три дня" и оккупантов выгнали из Киевской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что остановил нашествие захватчиков украинский народ. Он уверен, что освободить удастся все наши земли.

В годовщину освобождения Бучи на Киевщине от российской оккупации, 31 марта, в Украину с официальным визитом прибыли главы правительств Словакии – Эдуард Гегер, Словении – Роберт Голоб, Хорватии – Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они почтили память более 1400 убитых и замученных российскими извергами бучанцев.

В Европейской комиссии в годовщину освобождения Бучи Киевской области от российской оккупационной армии напомнили, что россияне совершали в городе ужасные зверства. Все ответственные за военные преступления против мирных жителей города должны понести ответственность.