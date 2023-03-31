''Военные преступники понесут ответственность'': в Еврокомиссии напомнили о зверствах России в Буче. Видео

В Европейской Комиссии в годовщину освобождения Бучи в Киевской области от российской оккупационной армии напомнили, что россияне осуществляли в городе ужасные зверства. Там подчеркнули, что все ответственные за военные преступления против мирных жителей города, должны понести ответственность.

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В первую очередь наказан международным правосудием должен быть российский диктатор Владимир Путин. Об этом написали в Telegram-канале ЕК, опубликовав ролик с разрушениями в Буче (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

То, что произошло в Буче год назад, не было единичным эпизодом. Эти хладнокровные казни были частью большого плана. План Кремля по ликвидации украинцев", – говорится в сообщении.

Там напомнили, что за 33 дня дня оккупации Бучи российские военные грабили и сжигали дома, пытали и убивали мирных жителей, насиловали женщин. В Еврокомиссии отметили, что речь идет не только о войне в Украине, но и о войне за права человека.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за эти ужасные преступления. И Путин должен понести ответственность. Мы едины в вопросе о справедливости для Украины", – написали в ЕК.

Отметим, что в Украину прибыли президент Молдовы Майя Санду, премьер-министр Словении Роберт Голоб, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. 31 марта, в годовщину освобождения Бучи от оккупантов они вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыли в город.

В первую очередь политики почтили память мирных украинцев, погибших от рук путинской армии в течение 33 дней оккупации. Все детали – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что зверства, которые совершали россияне в Буче, показали, что означает путинская война против Украины. Он сказал, что Россия не победит в войне.

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