Зеленский попросил у Евросоюза помощи в приобретении вакцины от COVID-19
Евросоюз должен уделить повышенное внимание странам Восточного партнерства в плане закупки и поставки вакцины от коронавируса.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве, пишет пресс-служба Офиса президента. Он отметил, что данный вопрос является принципиально важным для всех стран указанного сообщества.
По словам президента Украины, они с Санду подробно обсудили эту тему.
Зеленский также рассказал, что отдельная часть переговоров с главой Молдовы была посвящена стратегическому вопросу интеграции обеих стран в ЕС.
Со своей стороны, Санду отметила, что Украина и Молдова высказались за усиление диалога, в частности в рамках саммита Восточного партнерства, который запланирован на 2021 год.
Известно, что вопрос сертификатов о вакцинации европейские лидеры обсудят во время ближайшей видеоконференции. Пока же Еврокомиссия (ЕК) не готова высказываться по этому вопросу, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
О том, что данная видеоконференция глав государств и правительств стран ЕС по борьбе с коронавирусной инфекцией состоится 21 января под председательством главы Европейского совета Шарля Мишеля, сообщал в Twitter его представитель Баренд Лейтс.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина подписала первый контракт о поставках китайской вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.
Наша страна получит 5 млн доз указанного препарата под названием CoronaVac в первом полугодии 2021 года.
Исследования показали, что общий уровень эффективности этой вакцины оказался ниже 60%, но выше 50. В то же время препараты Moderna и Pfizer показывают эффективность более 90%.
О том, почему Украина закупает китайскую вакцину и сколько она будет стоить, – читайте в материале OBOZREVATEL.