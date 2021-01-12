Зеленский попросил у Евросоюза помощи в приобретении вакцины от COVID-19

Евросоюз должен уделить повышенное внимание странам Восточного партнерства в плане закупки и поставки вакцины от коронавируса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве, пишет пресс-служба Офиса президента. Он отметил, что данный вопрос является принципиально важным для всех стран указанного сообщества.

По словам президента Украины, они с Санду подробно обсудили эту тему.

Зеленский также рассказал, что отдельная часть переговоров с главой Молдовы была посвящена стратегическому вопросу интеграции обеих стран в ЕС.

Со своей стороны, Санду отметила, что Украина и Молдова высказались за усиление диалога, в частности в рамках саммита Восточного партнерства, который запланирован на 2021 год.

Известно, что вопрос сертификатов о вакцинации европейские лидеры обсудят во время ближайшей видеоконференции. Пока же Еврокомиссия (ЕК) не готова высказываться по этому вопросу, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

О том, что данная видеоконференция глав государств и правительств стран ЕС по борьбе с коронавирусной инфекцией состоится 21 января под председательством главы Европейского совета Шарля Мишеля, сообщал в Twitter его представитель Баренд Лейтс.

Сообщение о видеоконференции глав держав ЕС на тему борьбы с коронавирусом Twitter Barend Leyts

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