Зеленський попросив у Євросоюзу допомоги в придбанні вакцини проти COVID-19

Євросоюз має приділити підвищену увагу країнам Східного партнерства у плані закупівлі та постачання вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві, пише пресслужба Офісу президента. Він наголосив, що це питання є принципово важливим для всіх країн вказаної спільноти.

За словами президента України, вони з Санду докладно обговорили цю тему.

Зеленський також розповів, що окрему частину переговорів з очільницею Молдови було присвячено стратегічному питанню інтеграції обох країн до ЄС.

Зі свого боку Санду наголосила, що Україна та Молдова висловилися за посилення діалогу, зокрема в межах саміту Східного партнерства, що запланований на 2021 рік.

Відомо, що питання сертифікатів про вакцинацію європейські лідери обговорять під час наступної відеоконференції. Поки що Єврокомісія (ЄК) не готова висловлюватися щодо цього питання, заявив офіційний представник ЄК Ерік Мамер.

Про те, що відеоконференція глав держав і урядів країн ЄС із питань боротьби з коронавірусною інфекцією відбудеться 21 січня під головуванням очільника Європейської ради Шарля Мішеля, повідомляв у Twitter його представник Баренд Лейтс.

Повідомлення про відеоконференцію глав держав ЄС на тему протидії коронавірусу Twitter Barend Leyts

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