Зеленский подписал закон о реформе "Укроборонпрома": в чем суть
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственного концерна "Укроборонпром". Это событие является "новой точкой отсчета для украинской оборонки", поскольку позволит усилить обороноспособность страны, корпоративное управление и внесет положительные изменения во все направления деятельности украинского ОПК.
О новых возможностях, которые отныне станут доступны для "Укроборонпрома", сообщил в своем Facebook генеральный директор концерна Юрий Гусев. Он назвал это подписание "точкой в длинном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК".
Со своей стороны Гусев выразил благодарность всем, кто работал над документом, а также самому главе государства и Офису президента за поддержку и доверие. По словам гендиректора концерна, отныне "Укроборонпром" сможет:
усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузив 118 своих разрозненных предприятий, 21 из которых – пока расположенны на временно оккупированных территориях;
внедрить современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния;
создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами;
осуществлять трансфер технологий;
привлекать прямые, в том числе иностранные, инвестиции для изготовления современных образцов вооружения и военной техники, чтобы обеспечивать потребности ВСУ.
"Укроборонпром" – это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины, состоящее из организаций, действующих в сфере вооружения, военной и спецтехники и боеприпасов, которые участвуют в военно-техническом сотрудничестве с другими государствами. Функции по управлению Концерном и контроль за его деятельностью осуществляет Кабинет Министров Украины. В состав "Укроборонпрома" входят научные учреждения и промышленные предприятия 9 оборонных отраслей.
Напомним, 13 июля монобольшинство ВР проголосовало за законопроект о реформировании государственных предприятий ОПК Украины, в частности, он предусматривал превращение госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество. Документ был принят 256 голосами. Авторы документа определили три этапа реформирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 2,5 млрд грн. Выполнение финансового плана за прошлый год составило 121,9%.
весной 2021 года в ВСУ поступила партия модернизированных и отремонтированных танков Т-64. Работы выполнил "Харьковский бронетанковый завод", входящий в состав "Укроборонпрома".