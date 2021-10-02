Зеленский подписал закон о реформе "Укроборонпрома": в чем суть

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственного концерна "Укроборонпром". Это событие является "новой точкой отсчета для украинской оборонки", поскольку позволит усилить обороноспособность страны, корпоративное управление и внесет положительные изменения во все направления деятельности украинского ОПК.

О новых возможностях, которые отныне станут доступны для "Укроборонпрома", сообщил в своем Facebook генеральный директор концерна Юрий Гусев. Он назвал это подписание "точкой в длинном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК".

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Со своей стороны Гусев выразил благодарность всем, кто работал над документом, а также самому главе государства и Офису президента за поддержку и доверие. По словам гендиректора концерна, отныне "Укроборонпром" сможет:

усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузив 118 своих разрозненных предприятий, 21 из которых – пока расположенны на временно оккупированных территориях;

внедрить современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния;

создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами;

осуществлять трансфер технологий;

привлекать прямые, в том числе иностранные, инвестиции для изготовления современных образцов вооружения и военной техники, чтобы обеспечивать потребности ВСУ.

"Укроборонпром" – это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины, состоящее из организаций, действующих в сфере вооружения, военной и спецтехники и боеприпасов, которые участвуют в военно-техническом сотрудничестве с другими государствами. Функции по управлению Концерном и контроль за его деятельностью осуществляет Кабинет Министров Украины. В состав "Укроборонпрома" входят научные учреждения и промышленные предприятия 9 оборонных отраслей.

Напомним, 13 июля монобольшинство ВР проголосовало за законопроект о реформировании государственных предприятий ОПК Украины, в частности, он предусматривал превращение госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество. Документ был принят 256 голосами. Авторы документа определили три этапа реформирования.

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