Прибыль госконцерна 'Укроборонпром' в 2020-м выросла: озвучены цифры

Государственный концерн "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью на сумму 2,5 млрд грн. Выполнение финансового плана за прошлый год составило 121,9%.

Об этом сообщает "Марлин" со ссылкой на данные сводного отчет концерна. За прошлый год предприятиями-участниками концерна уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на 7,1 млрд грн, что больше от запланированной уплаты на 182 млн грн.

Вместе с тем анализ отчета за 2020 год показывает, что по показателю чистый доход от реализации продукции на внутреннем рынке и на экспорт, выполнение плана составило 89,3% (37,4 млрд грн). По сравнению с аналогичным периодом 2019-го указанный показатель уменьшился на 2,3 млрд грн (5,8%).

На объемы реализации продукции негативно повлияли ограничения, которые были введены в стране и мире, в связи пандемией COVID-19. Также были перечислены другие проблемы, которые повлияли на производственные и финансовые показатели. В их число входит налоговая нагрузка на предприятия, компенсация расходов Пенсионному фонду Украины на выплату и доставку льготных пенсий, низкая загруженность производственных мощностей предприятий госконтрактами и незначительным финансированием заключенных контрактов, а также неудовлетворительная работа некоторых руководителей в управлении госимуществом.

Напомним, чистая прибыль Альфа-Банка по итогам 2020 года составила 1,21 млрд грн. Положительную динамику показали все ключевые показатели, включая кредитный портфель, который вырос на 22%, и капитал – на 18,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL: