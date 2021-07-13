Монобольшинство Рады решило изменить "Укроборонпром", реформировав госконцерны

Монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект о реформировании государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. В частности, он предусматривает преобразование госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество.

Законопроект №3822 во втором чтении рассмотрели на заседании во вторник, 13 июля. Трансляция заседания велась на YouTube-канале RadaTVchannel. Документ был принят 256 голосами:

227 (на один больше минимально необходимого количества) – дали представители "Слуги народа";

17 – представители группы "Довіра";

7 – нардепы из "Голоса";

4 – внефракционные;

1 – парламентская группа "За будущее".

Согласно принятому закону, "Укроборонпром" потерпит трансформацию в два крупные холдинга (их рабочее название – "Оборонительные системы"), а также отдельный аэрокосмический холдинг.

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В ходе реформы государственные предприятия, входящие в состав "Укроборонпрома", станут хозяйственными обществами.

Так, авторами документа определено три этапа реформирования:

Подготовка участников концерна к реорганизации. Образование хозяйственных обществ: или путем преобразования участника концерна в хозяйственное общество в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью; или путем присоединения участников концерна к другому участнику и одновременное преобразование такого участника в хозяйственное общество по специальной процедуре. Преобразование самого концерна в акционерное общество

Кроме того, закон разрешит корпоратизацию (создание акционерных обществ) вместо казенных предприятий, находящихся в процедуре банкротства; преобразования государственных предприятий в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью. Документ прописывает механизм высвобождения обремененных активов путем их замены равноценными и тому подобное.

Отметим, что законопроект №3822 в первом чтении был принят еще 29 января 2021 года. В документ было внесено более 1400 правок, из-за которых голосование парламентариев затянулось.

Как ранее писал OBOZREVATEL, государственный концерн "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью на сумму 2,5 млрд гривен. Выполнение финансового плана за прошлый год составило 121,9%.