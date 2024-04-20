Зеленский подписал указ об ограничении на азартные игры в интернете: что предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете. Этим он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, касающееся работы онлайн-казино.

Указ №234/2024 был опубликован на сайте Офиса президента. В решении СНБО от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", в частности, предусмотрены ограничение рекламы онлайн-казино, внедрение системы онлайн-мониторинга и блокирование нелегальных сайтов и ограничение доступа к азартным играм для военных.

Какие ограничения на азартные игры введены в Украине

Согласно подписанному указу, Кабинету министров поручено:

– Разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр с использованием символики Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

– Запретить регистрацию нескольких аккаунтов для одного игрока, а также определить непрерывное время участия для одного аккаунта в игре в неделю.

– Обязать организатора азартных игр установить лимит для игрока перед началом игры с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц.

– Внедрить государственную систему онлайн-мониторинга.

– Провести национальную информационно-разъяснительную кампанию относительно опасности азартных игр, блокирования нелегальных сайтов, где предоставляется доступ к азартным играм.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ должен ввести во время военного состояния запрет военным доступа к игорным заведениям и/или участию в азартных играх в интернете.

Служба безопасности Украины в свою очередь в течение двух месяцев проведет проверки организаторов азартных игр.

Национальный банк в течение двух месяцев должен утвердить рекомендации банкам по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх.

Министерство цифровой трансформации проведет в месячный срок переговоры с компаниями Apple и Google о запрете размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в украинской зоне в их магазинах.

Минздрав в течение трех месяцев разработает клинический протокол лечения от игровой зависимости.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля Зеленский пообещал урегулировать работу онлайн-казино в Украине, заявив, что "возможности вредить интересам общества будут заблокированы". Он провел подготовительное совещание с участием секретаря СНБО, представителей СБУ, Минцифры и сотрудников Офиса президента.

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