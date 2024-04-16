'Возможности вредить интересам общества будут заблокированы': Зеленский пообещал урегулировать работу онлайн-казино

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал урегулировать работу онлайн-казино. С этой целью он провел подготовительное совещание, на котором присутствовали секретарь СНБО, СБУ, Минцифры и сотрудники Офиса президента.

Об этом он сообщил в своем традиционном обращении в конце дня. Президент отметил, что "возможности вредить интересам общества будут заблокированы ".

По его словам, сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности Украины и украинцев из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы.

В своем обращении президент также упомянул автора петиции об ограничении онлайн-казино, младшего сержанта Павла Петриченко, бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады, погибшего 15 апреля в бою. Он выразил соболезнования родным, близким и всем друзьям павшего воина.

"Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят. Многих, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий на ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление. помнить, что Украина - это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной", – подчеркнул президент.

Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский провел специальное совещание, которое касалось деятельности в Украине онлайн-казино. По его словам, готовятся шаги, которые помогут лучше контролировать эту сферу и "защитить интересы общества должным образом".

Как писал OBOZ.UA, 29 марта украинцы за один день собрали более 25 тысяч подписей под петицией, касавшейся проблематики работы игровых онлайн-платформ казино. В тот же день петицию прокомментировал президент Украины. Владимир Зеленский тогда заявил, что "поручил руководителям СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение".

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