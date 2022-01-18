Зеленский ответил на петицию по воинскому учету женщин и назвал три ключевые задачи

Алексей Лютиков
Общество
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Зеленский ответил на петицию по воинскому учету женщин и назвал три ключевые задачи

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию о воинском учете женщин в Украине и поставил задачу министерству обороны откорректировать ряд моментов в соответствующем вопросе. В частности, глава государства поручил пересмотреть перечень профессий, согласно которому женщины берутся на воинский учет.

Отмечается, что электронную петицию №22/130110-эп разместили на сайте президента 23 декабря и меньше чем за месяц она набрала поддержку более 37 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что, согласно Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа. Глава правительства отметил, что украинцы равны перед законом, и не может быть привилегий или ограничений по половому признаку.

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При этом говорится, что неудачная реализация идеи, а именно необоснованный перечень профессий и отсутствие четкой процедуры постановки женщин на воинский учет, вызвало общественный резонанс.

Президент обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой проработать поднятый в петиции вопрос, уделив внимание трем вопросам. В частности, сократить перечень специальностей и профессий, согласно которому женщины берутся на учет военнообязанных; внедрить цифровые технологии в процедуру постановки на воинский учет, а также урегулировать вопрос порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на воинский учет женщин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Министерство обороны Украины объявило об обязательной постановке на воинский учет женщин более 100 профессий из 35 направлений. Это касается гражданок возрастом от 18 до 60 лет.

  • Стать на учет нужно до конца 2022 года. При этом конкретную процедуру еще не разработали. При принятии на работу у женщин должны будут проверять наличие соответствующих документов.

  • Комиссариаты будут ставить украинок на учет при двух условиях: должность или специальность есть в списке; женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.

  • Состояние здоровья определит воинско-врачебная комиссия. А с полным списком профессий и специальностей можно ознакомится по ссылке.

  • Спустя некоторое время стало известно, что список военнообязанных специальностей для женщин в Украине пересмотрят "в сторону сокращения".

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