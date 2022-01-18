Зеленский ответил на петицию по воинскому учету женщин и назвал три ключевые задачи

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию о воинском учете женщин в Украине и поставил задачу министерству обороны откорректировать ряд моментов в соответствующем вопросе. В частности, глава государства поручил пересмотреть перечень профессий, согласно которому женщины берутся на воинский учет.

Отмечается, что электронную петицию №22/130110-эп разместили на сайте президента 23 декабря и меньше чем за месяц она набрала поддержку более 37 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что, согласно Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа. Глава правительства отметил, что украинцы равны перед законом, и не может быть привилегий или ограничений по половому признаку.

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При этом говорится, что неудачная реализация идеи, а именно необоснованный перечень профессий и отсутствие четкой процедуры постановки женщин на воинский учет, вызвало общественный резонанс.

Президент обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой проработать поднятый в петиции вопрос, уделив внимание трем вопросам. В частности, сократить перечень специальностей и профессий, согласно которому женщины берутся на учет военнообязанных; внедрить цифровые технологии в процедуру постановки на воинский учет, а также урегулировать вопрос порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на воинский учет женщин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Министерство обороны Украины объявило об обязательной постановке на воинский учет женщин более 100 профессий из 35 направлений. Это касается гражданок возрастом от 18 до 60 лет.

Стать на учет нужно до конца 2022 года. При этом конкретную процедуру еще не разработали. При принятии на работу у женщин должны будут проверять наличие соответствующих документов.

Комиссариаты будут ставить украинок на учет при двух условиях: должность или специальность есть в списке; женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.